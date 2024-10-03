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財促院重啟立委評比／學者建議 設特殊貢獻獎

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

財經立法促進院將重啟立法委員評比作業，日前舉行「立法委員評比方式與評比指標公聽會」，學者專家建議，不分區與區域立委應考慮分開評比，並可新增一類「法案特殊貢獻與危機應對」獎項，頒給立法院各黨團幹部。

財促院立委評比雖定調在獎勵優質立委，但公聽會中，清華大學通識教育中心教授翁文祺、台灣大學政治學系教授左正東均建議財促院可考慮表現特別負面的立委在評比中呈現，只不過若要將暴力行為之立委評比為最後一名，則應釐清暴力行為定義，並公布名單。

開南大學公共事務管理學系教授陳文甲則是提出日本眾議院與參議院議員評比方式。陳文甲指出，我們可以學習日本國會評比的部分，包含透明的評比制度、質詢專業性評比、區域立委選民服務意識考量及媒體與民眾觀點參考等。

淡江大學中國大陸研究所教授洪耀南建議，現已有公督盟、口袋國會等立委評鑑單位，財促院重啟立委評比作業應有區隔性，可聚焦在商業環境、財經政策立法領域，評比內容除分為量化與質化兩項指標外，並建議另外也可以有一些特殊貢獻或特殊扣分制度。

台灣大學法律學系教授林明鏘也認為，財促院的立委評比宜聚焦在財經立法相關的財政、經濟、交通、社會福利及衛生環境這四個委員會，發揮財促院所長。

台灣大學 日本

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