財促院 今年重啟立委評比

立法院第11屆第2會期已於日前開議，財經立法促進院董事長黃達業表示，財經立法促進院將重啟立法委員評比作業，監督立委的民間單位再添一個。

黃達業指出，目前立法院國民黨、民進黨兩主要政黨沒有絕對多數，不再是一黨獨大局面，且三個政黨也都必須互相尊重，更需要民間力量來監督，選在此時恢復立委評比，「是最好的時候」。

財經立法促進院1日舉辦「立法委員評比方式與評鑑指標」公聽會，邀集淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、清華大學通識教育中心教授翁文祺、台灣大學政治學系教授左正東、台灣大學法律學系教授林明鏘、開南大學公共事務管理學系教授陳文甲、淡江大學中國大陸研究所教授洪耀南等學者專家共同與會，討論立委評比方式與指標。

財經立法促進院的前身為財經立法監督聯盟，曾於2009年至2011年間在立法院辦理立委評比，並多次頒發獎項給立委，在停辦超過十年之久後，今年將再度恢復辦理立委評比。由於距離過去評鑑已相隔多年，時過境遷，舉行公聽會邀請學者專家針對評鑑模型提供意見。

黃達業還提及，恢復辦理立委評比，目標主要是提升立委問政品質與立法績效，尤其這幾年國人感受很深的是立委打架傷及台灣國際形象，過去財促院在評鑑時就特別將「打架情形」作為指標之一，接下來參考專業意見後也會納入考量，以徹底杜絕國會打架歪風。

黃達業指出，過去他們進行評鑑時，凡是打架的立委都是最後一名，因此過去有做評鑑的那幾年就沒有立委打架，後來他們沒做評鑑，又出現立委打架情形。他每當在國際新聞上看到報導台灣立法院打架時就很難過，「打架打到全世界都知道」，因此他希望再度恢復評比，鼓勵優質立委，提升立院形象跟立法效率。因此，目前規劃「打架情形」這項評比指標會繼續下去，至於立委的暴力行為，則將交由質化評比的委員處理，並加上註記。

財經立法促進院舊稱為財經立法監督聯盟，起初是在前立法院長王金平支持下成立，工商業界對於立法院財經立法及問政品質關注，才成立財督盟監督立委問政，2009年至2011年間，財督盟在立法院扮演重要監督角色；而財經立法促進院則是於2011年成立，整併原財督盟業務，但立委評比作業暫停數年，今年財經立法促進院將重啟立委評比，並重新回歸監督立法院。