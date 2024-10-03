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台灣新創出海 官方力挺前進日本加分

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

台灣新創出海，看好日本企業數位轉型的市場，科技行銷、旅遊行程、雲端服務等業者紛紛進軍日本。與日本官方有密切合作的Gogolook（走著瞧）（6902）指出，日本市場相對來說較保守謹慎，有官方或大企業合作等於「掛保證」，更容易開拓當地商機。

Gogolook於2020年在日本福岡市設立子公司，參加當地的數位科技概念驗證計畫，執行長郭建甫表示，Whoscall業務本身有公共性，日本又是詐騙猖獗的國家，透過與官方合作，當地用戶逐漸接受防詐軟體，近期Whoscall株式會社更與日本樂天電信公司Rakuten Mobile合作，提供其用戶防詐解決方案。

台灣起家的行程網站KKday打進日本市場多年，2016年、2018年兩次獲得日本日本旅遊巨頭H.I.S.集團的投資，2020年9月則有日本半官方的Cool Japan Fund基金參與C輪投資，透過在日本深耕合作，將旗下行程管理系統rezio預定平台也導入日本供應商，協助小型供應商數位轉型。

KKday執行長陳明明表示，日本人口老年化問題嚴重，以自動化服務可以解決人力短缺問題。透過日本股東的協助，讓KKday收購當地企業，充實日本行程產品。

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