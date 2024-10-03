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亞洲創業中心 四家新創入列

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
台灣新創前進日本資本市場 圖／經濟日報提供
台灣新創前進日本資本市場 圖／經濟日報提供

根據東京證券交易所（TSE）近期公布資料，在其成立的亞洲創業中心（Asia Startup Hub）中新增創投合作夥伴，中華開發資本集團成為新夥伴；選中輔導的六國、14家新創中，包括台灣KKday（酷遊天）、聯齊科技（NextDrive）、廿一世紀數位科技、優必達（Ubitus）等四家新創，意味TSE看好這些新創有在日本首次發行交易（IPO）的潛力。

TSE亞洲創業中心在新加坡、台灣、南韓、馬來西亞、印尼和越南選出14家新創，涵蓋無人機、醫療保健、人工智慧、物聯網、SaaS、金融科技、入境旅遊和內容產業。目前台灣企業在日本掛牌的業者包括：1998年上市的網路資安大廠趨勢科技，以及2021年在Growth板掛牌、一年後升級到Prime板的沛星互動（Appier）。

今年入選的四家台灣新創都以日本為主要市場，旅遊行程業者KKday更有日本半官方基金投資，兩年前業界就傳出將在日本掛牌，據了解，KKday主要股東希望KKday在日本IPO，公司仍在研究上市地點，預計年底確定，最快明年IPO。

聯齊科技是以電源管理解決方案為主的新創，主打日本市場；優必達以雲端遊戲解決方案為主，最近獲得輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名投資；廿一世紀數位科技是網路家庭集團旗下金融科技小金雞，業務涵蓋企業與用戶的行動支付與金流、無卡分期等，收購喬睿科技擁有知名TapPay產品，是蘋果在台灣推出「iPhone卡緊收」（Tap to Pay）功能時與中國信託並列的服務商。

東證今年3月推出亞洲創業中心，選定輔導的新創，幫助在日本擴張業務。

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