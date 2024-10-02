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國科會參展HIMSS APAC 盼強化台灣智慧醫療全球角色

中央社／ 台北2日電

亞太區醫療展會HIMSS APAC今天於首爾開幕，國科會今年首次籌組「台灣智慧醫療主題館」參展。國科會表示，盼藉由參展促進跨國合作機會，強化台灣在全球生態系的角色，積極應對全球數位健康的挑戰。

亞太區醫療展會HIMSS APAC今天開幕，中國醫藥大學附設醫院、林口長庚紀念醫院、台中榮民總醫院及台南市立醫院獲得多項HIMSS獎項評鑑肯定。

國科會透過新聞稿表示，今年首次籌組「台灣智慧醫療主題館」（Taiwan Smart Health Pavilion）參展，邀請中國附醫、國立成功大學附設醫院、彰濱秀傳紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設醫院等5大聯盟參展，展現台灣智慧醫療創新能力。

此次HIMSS APAC台灣代表團約80人參加，國科會產學處處長許增如致詞表示，本次參展團隊憑藉技術優勢，全方位展示台灣從醫院到居家的AI智慧醫療解決方案，除期望醫院團隊利用國際展會展示計畫成果，並與其他國家醫療團隊交流，也將促進跨國合作機會，強化台灣在全球生態系的角色。

國科會指出，在國科會智慧醫療產學聯盟計畫支持下，5家台灣智慧醫院展出以病患為中心，結合AI、ICT等先進技術，推動提升診斷效率與醫療品質的解決方案。

國科會亦宣布2024年度智慧醫療產學聯盟數位健康領域的徵案計畫，計畫11日截止收件，鼓勵學研機構與產業界合作，將研發成果應用於居家、社區及機構，盼提升台灣在國際數位健康領域的能見度。

中國醫藥大學 生態 長庚

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