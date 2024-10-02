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比定存更有「利」 這家銀行美元活存就給超過5%利率

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

美國啟動降息但銀行還是有美元高利活存優惠提供，吸引有資金短期停泊需求或是不想定存被綁、須靈活調度的客群，新光金控（2888）旗下新光銀行即日起至11月29日止，推出專案活存加碼利率，相較8月30日淨增加新資金3萬美元部分，可享5.15%的美元活存優利，10萬美元更可享年利率5.30%優惠。換算存1個月就有新台幣數千元的息收，堪稱有感高利。

新光銀行表示，新光銀於第4季推出「珍美利外幣活存專案」，自10月1日起至11月29日止，此一美元高利活存專案，設有總額度限制，倘專案活動截止日11月29日前，專案總存款量達等值新臺幣50億元，則新光銀得提前終止本專案，並於網站公告不另通知。

新光金控 新台幣 降息

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