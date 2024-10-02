國邑與 Liquidia 增訂合約 L606累積授權金上看3.9億美元

國邑*（6875）2日公告，與北美夥伴Liquidia完成簽署增修L606新藥授權合約，拓展授權區域至北美以外的全球市場（排除台灣、韓國、東南亞、中國大陸、中東、北非、土耳其等國家與地區）。國邑藥品於簽約後可收取簽約金350萬美元，後續則依里程碑達成情形將收取1億5,775萬美元的產品開發里程金及銷售里程金，本次增修合約的授權金額達1億6,125萬美元（約新台幣51億元）。

此外，雙方並且新簽訂一項霧化器專屬授權合約，Liquidia將取得國邑自主研發霧化器配合L606組合產品新藥的開發及在授權區域商業化權利。

根據本次增修與新簽署合約未來國邑將依雙方合意價格，供應L606藥物及專用霧化器組合產品予Liquidia。Liquidia負責於授權地區進行臨床試驗、藥證申請及產品上市後的行銷推廣，並且支付相關費用。在藥械組合新藥L606正式上市銷售後，國邑可依銷售淨額級距另抽取低雙位數百分比的銷售權利金。

國邑總經理甘霈表示，去年6月將旗下用於治療第一類肺動脈高壓（PAH）及第三類間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）吸入性新藥L606，以2億2,500萬美元授權予Liquidia公司後，很高興能再次促成雙方有更緊密的合作關係，依原合約及此次增修合約，L606新藥的總授權金額高達3億8,625萬美元。

甘霈指出，本次不僅擴增授權地區，更納入國邑自有品牌新一代網式振動霧化器做為給藥器械，以全套「藥物＋器械」組合強化了產品競爭優勢，也象徵雙方合作進入新程里碑。

Liquidia對L606能提供病患未滿足的醫藥需求深具信心，並看好該藥物在肺高壓領域的發展潛力，目前持續在美國市場推進PAH三期臨床試驗，也已向美國食品藥物管理局（US FDA）與歐洲藥品管理局（EMA）完成用於PH-ILD三期臨床試驗的諮詢，預計今年內啟動全球三期臨床試驗，如今新增取得專屬授權區域後，憑藉Liquidia擁有肺高壓藥物從全球臨床開發到藥證核准，以及制定完整通路與銷售的豐富經驗，將有助L606新藥於歐洲、日本市場的發展與銷售，對雙方未來的營收與獲利都有正向挹注。

國邑表示，透過本次增修的授權合約，Liquidia等於一舉拿下全球肺高壓藥物的二大重點市場—美國與歐洲的入場券，尤其是歐洲市場迄今尚無獲准治療PH-ILD的相關藥物，L606挾長效劑型、低副作用及使用方便之優勢，有機會成為第一個獲准上市的產品。此外，在PAH領域，L606也將較現行競品具有方便性及高耐受劑量優勢，可望滲透前列環素藥物市場、搶占商機。

根據研究調查顯示，北美、歐洲二地的PH-ILD及PAH總病患數相當，合計超過20萬人，每位病患一年藥價分別約16萬及10萬美元，潛在市場規模龐大。國邑*與Liquidia深化合作後，透過強強聯手，有信心加速L606新藥及早上市以嘉惠病患，也為雙方的營運帶來實質貢獻，創造多贏。