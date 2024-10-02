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救命的比不上賣菸？醫院電價漲14%、菸草製造業漲7% 台電回應了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部電價費率審議會日前決議自10月16日調漲工業電價，調幅最高14%，最低凍漲。根據台電公布電價調整行業，「菸草製造業」竟列在減半調漲之列，但國內大型醫院電價卻要調升14%，有醫師感慨「救命的比不上賣菸的？」此現象引發網路熱議。

根據聯合報報導，台大家醫科主治醫師郭斐然質疑，「量販店、超商及超市都凍漲電價，還要加上菸草製品批發業、菸草製造零售業？」讓人質疑政府不忘記照顧吸菸的人，且有促銷菸品之嫌。

對於醫師「救命的比不上賣菸的？」質疑，台電表示，這次電價審議會考量產業用電量、及產值（或銷售額）衰退情形，提供減半調整7%或凍漲之配套措施。另民生內需如食品（含加工及零售）等亦實施凍漲，台電是依照審議會決議進行調整。

台電表示，行業別「100菸草製造業」因符合用電衰退5%且產值衰退未及15%，因此依審議會決議因此電價減半調整7%。「454食品飲料及菸草製品批發業」、「472食品飲料及菸草製品零售業」，則因屬民生內需食品產業凍漲。

台電強調，台電均為依照審議會原則辦理之結果，並非電價優惠措施，盼外界勿過度解讀。

台電表示，台電是依照主計總處行業別代碼處理各業適用電價調幅，外界若認為若要防制菸害，建議要由其他機制去處理，不要再由電價肩負菸害防治的政策。

台電 電價

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