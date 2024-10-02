產、官、學界代表均認同 台灣與 CPTPP 相互需要

行政院經貿辦2日與中經院共同舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會，經貿辦指出，與會者均認同，台灣需要加入CPTPP，而CPTPP也需要台灣加入。

為凸顯我國最適合成為《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的新成員，行政院經貿談判辦公室、外交部、經濟部及中華經濟研究院2日共同舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會。此次應邀來台的加拿大、日本、墨西哥、秘魯、英國等國學者與前官員，以及與會的我國產、官、學界代表指出，綜觀世界各國貿易政策，已由單純追求自由貿易與分工效率，轉為重視與可信賴的夥伴打造具韌性的供應鏈，並透過區域貿易協定來達成這個目標。

經貿辦表示，台灣符合CPTPP的高標準規範、遵守貿易承諾，又具備堅強的產業實力，與CPTPP成員產業互相競爭也互相合作，是CPTPP擴大的理想對象。然而推動台灣加入CPTPP，不能忽視政治因素的影響。與會講者強調，面對當前情勢，我國不可氣餒，必須持續與CPTPP成員深化貿易與投資關係，尋求成員產業界對我國加入CPTPP的支持，並推動就貿易與投資議題簽署互利的雙邊協定。

此外，我國亦必須持續進行經貿體制改革，向CPTPP成員提供我國可以符合CPTPP高標準的資料，並在未來繼續透過APEC及其企業諮詢委員會（ABAC）與CPTPP成員及企業代表交流，爭取對我國的支持。

外交部林佳龍部長在開幕致詞時亦表示，盼CPTPP成員審查入會申請案時，能公平、客觀處理台灣申請案，不要納入無關的政治考量。

中經院長連賢明致詞時表示，面對貿易及地緣政治議題，CPTPP等區域貿易協定提供了一個強韌的應對架構，期待聽取與會者對於供應鏈及經濟整合的見解。

行政院政務委員楊珍妮則指出，台灣無法單獨面對當前國際政治經濟之種種挑戰，必須透過CPTPP與成員加強合作。台灣不僅可協助促進CPTPP供應鏈韌性，也能與成員共同應對綠色經濟、包容成長與數位轉型等新興貿易議題，在CPTPP中扮演積極的角色。

數位發展部次長林宜敬在會中強調，CPTPP應注重打造民主供應鏈，確保在供應鏈治理上，環境、勞工與法治獲得妥善保障。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣總結時提到，當前世界經濟更著重供應鏈韌性、永續及經濟安全，能夠滿足這些條件的台灣，是CPTPP新成員的最佳選擇，而CPTPP成員在選擇新成員時，亦應考慮長期的經濟與政治自主性。CPTPP應秉持與時俱進的精神，打造「價值導向」的貿易聯盟，追求經濟成長之同時，也應注重公平競爭、問責政府、遵循勞工環保標準等價值。