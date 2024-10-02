菜價聞風喊漲 綠色和平籲建立「氣候通膨補償金」

山陀兒颱風雖已減弱，氣象署仍警戒全臺防豪雨強風，綠色和平2日表示，觀察到臺各地民生消費也因颱風呈現波動，尤其菜價漲幅，從上周五到周二，蔬菜整體價格已經漲3成，呼籲氣候變遷對策委員會應盡速建立「氣候通膨補償金」。

綠色和平提醒各地民眾此時避免到山區和沿海從事各項活動，也呼籲各級政府機關應以預警性原則加強防災應變處置，同時也發現全臺各地民生消費也因颱風呈現波動，尤其菜價漲幅，從上周五（9/27）到周二（10/1），蔬菜整體價格已經漲3成，青蔥在各地市場的價格都面臨成長，最高價格每公斤來到將近158元，在屏東產地的價格更來到1.6倍的成長，颱風尚未登陸，消費者的荷包已大失血，而這樣的狀況恐將持續到下周，颱風帶來的豐沛水氣，預期將帶動菜價持續上漲。

根據分析，今年9月西北太平洋有8個颱風生成，多於氣候平均值的5.1個，因此颱風造成的影響接力，持續造成豪大降雨，根據農業部統計數字，全臺九月下旬因豪雨所致的農業損失總計共達2,936萬元，農作物被害面積更達952公頃，這些農損也直接反應在農作物販售價格上，大雨使得菜價在颱風正式登陸之前便持續上漲。

對比9月27日與10月1日，僅僅四天整體蔬菜的價格便從每公斤43元上漲至55.9元，上漲三成，而其中屏東地區的青蔥更突破最高158%的價格成長，從每公斤31.4元漲至80.9元、價格達到翻倍以上。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維呼籲政府，應正視氣候異常直接或間接造成的通膨現象，過去十年來菜價持續地漲幅，與這次連日豪雨與颱風所帶來菜價急速上漲等問題，正是氣候變遷對民生經濟造成衝擊的結果。

綠色和平提出呼籲，包括氣候變遷對策委員會應盡速建立「氣候通膨補償金」，在颱風過後運用補償金制度來減緩農損、調節菜價飆升以彌補民眾經濟損失，尤其是針對偏遠山區或濱海地區的居民等氣候脆弱族群，政府應優先給予補償。

為解決「氣候通膨」，長遠之計，政府應加速淘汰化石燃料並推進再生能源發展，擴大臺灣「淨零投資」進度，以美國《降低通膨法案》作為借鏡，擴大企業與民眾等多元角色參與能源轉型。