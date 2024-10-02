氣候變遷委員會將再開 張惇涵：預計十月底、聚焦節能

對於能源議題，總統府副秘書長張惇涵2日指出，現階段賴總統對於能源政策的態度一直是確保穩定供電、發展多元再生能源以及不排斥任何可協助達到淨零轉型的能源，包括未來可能安全的核能。此外，氣候變遷委員第二次會議將在十月底召開，預計將會聚焦在節能議題。

張惇涵2日接受網路節目「齊有此理」專訪表示，十月底即將召開第二次的「氣候變遷對策委員會」，這兩天已經有跟環境部長彭啓明討論，下次開會的討論重點，既然賴總統先前已經提到委員會要聚焦在2032年台灣減碳的新目標，目前兩人有達成部分共識，像是可能要從節能這個切入點來討論，但具體狀況仍要跟賴總統報告後才會確定。

不過，張惇涵也提到，氣候變遷委員會常常被連結到核能議題，再加上委員會成員中也有納入幾格擁核的意見領袖，因此外界也對於賴總統對於核能的態度是否有所改變，但在國家層級來討論能源議題時，確實會出現不同意見與看法，尤其是從核能的使用這個議題上來看就能看出有一定程度的分歧。

張惇涵說，目前賴總統與行政院長卓榮泰的態度，都是現階段台灣的能源政策，首先就是一定要確保穩定供電，第二也是大家有共識的，國際社會在產業的發展上，需要發展更多元的再生能源，第三就是不排斥任何可能協助達成淨零轉型的能源，包括未來新興的也許可能安全的核能。

至於是否重啟核電或是核電廠延役，張惇涵說，按目前的法規上就已經寫出非核家園的目標，不過在當年公投時已經否決2025年這個時間點，前總統蔡英文也提出修把這個時間點拿掉，因為法律必須尊重公投決定，但對於未來新興的核能還有很多不成熟性與不確定性，核能電廠機組要如何處理，目前行政團隊仍是相當清楚。

張惇涵提到，首先就是要達到社會共識，第二確保核安與處理核廢料，這是首要前提。

不過在先前的氣候變遷委員會上，由於和碩（4938）董事長童子賢聲量相當大，因此他的一言一行都備受關注，對此，張惇涵也說，確實童子賢也有承認自己是擁核派，但他也同時認同需要綠電，正因大家各自有所訴求與理念，才會更需要一個公正客觀的平台來揭露所有訊息，讓大家可以以正確資訊為基礎上做討論，這點也是有在委員會上討論。

張惇涵說，委員會最終也有獲得一個重要決定，不論是綠能還是再生能源發展是最大公約數，當務之急是政府有責任建構一個以事實為基礎的資訊平台提供大家討論，在會後確實也已經有跟行政院討論要如何建構。