第4季徵才均薪43,791元創新高 求才市況內熱外溫

根據yes123求職網最新調查顯示，在可複選情況下，今年第4季計畫徵才的企業，它們釋出的主要職缺類型，又分成了：63.7%屬於「基層員工」；屬於「第一線門市或銷售、業務人員」的，也占44.1%；屬於「產線作業員」部分的有33.8%；屬於「儲備幹部」的占27.1%；屬於「工讀生或臨時工、計時人員」也有25.7%。

進一步詢問企業，針對這些主要職缺，開出的薪資又有多高呢？本次調查則顯示，企業平均提供的月薪條件，落在43,791元，明顯高於前季調查時的39,794元，也多於去年第4季的42,299元，續創12年同期新高。

解讀本次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，受惠各行各業的「缺工潮」，第4季整體起薪的波動屬於「平穩向上」，加上勞方犧牲年終獎金，選擇提前轉職的「薪資補償」依舊存在。

上述「龍年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2024年9月6日到9月19日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。至於企業有效問卷共1,032份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。