快訊

果粉等等！蘋果10月傳還有新品發表會 5樣產品先別買

還要加碼！台電再向立院要2千億撥補 張嘉郡：把人民當提款機

明天續放颱風假？ 氣象署最新風雨預測 「19縣市」達停班課標準

第4季徵才均薪43,791元創新高 求才市況內熱外溫

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據yes123求職網最新調查顯示，在可複選情況下，今年第4季計畫徵才的企業，它們釋出的主要職缺類型，又分成了：63.7%屬於「基層員工」；屬於「第一線門市或銷售、業務人員」的，也占44.1%；屬於「產線作業員」部分的有33.8%；屬於「儲備幹部」的占27.1%；屬於「工讀生或臨時工、計時人員」也有25.7%。

進一步詢問企業，針對這些主要職缺，開出的薪資又有多高呢？本次調查則顯示，企業平均提供的月薪條件，落在43,791元，明顯高於前季調查時的39,794元，也多於去年第4季的42,299元，續創12年同期新高。

解讀本次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，受惠各行各業的「缺工潮」，第4季整體起薪的波動屬於「平穩向上」，加上勞方犧牲年終獎金，選擇提前轉職的「薪資補償」依舊存在。

上述「龍年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2024年9月6日到9月19日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。至於企業有效問卷共1,032份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。

求職 薪資

延伸閱讀

第4季企業招募意願創12年同期新高 「三行業」求才最熱

40歲以後轉職最推薦6職業 人生歷練成「最大資本」

33歲重燃航海夢！資訊業女員工初報考一等船副就上榜 起薪上看14萬元

迎傳統旺季企業樂觀看景氣 64.8%擬加薪、92.2%欲徵才

相關新聞

伊朗開轟以色列 國際油價走揚 重回100美元的可能

中東緊張情勢再升高，伊朗開轟以色列，以報復以色列對黎巴嫩對真主黨的攻擊，國際原油價格應聲走揚，不過，西德州、杜拜，以及布...

執行長挨轟月領30萬不做事 國家住都中心回應了

國民黨立委許宇甄1日在立院總質詢時痛批，負責執行社宅興建的國家住都中心執行長柯茂榮，每月薪資高達30.6萬元，且同時在部...

推動全球電子產品循環策略 台美啟動國際合作

環境部資源循環署舉辦「2024國際電子廢棄物管理網絡」（International E-Waste Management...

楊珍妮：若台灣無法加入CPTPP GDP成長恐損失1.6%

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天表示，CPTPP經濟規模達15.4兆美元、占全球比重約15%，若台灣無法加入，長...

推動加入CPTPP 林佳龍盼會員公平客觀審查台灣入會

台灣積極推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），外交部長林佳龍表示，台灣若加入將有助擴大CPTPP的經貿影響力，...

可協助會員國產業升級 林佳龍盼盡快啟動 CPTPP 雙邊諮商

外交部長林佳龍2日指出，台灣具有一定經濟體質以及韌性，在高科技產業上就能體現出台灣的重要性，因此台灣加入CPTPP將有助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。