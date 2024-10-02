推動全球電子產品循環策略 台美啟動國際合作

環境部資源循環署舉辦「2024國際電子廢棄物管理網絡」（International E-Waste Management Network, IEMN）年會交流活動，於10月2日盛大開幕。本活動邀請美國、菲律賓、泰國、越南、馬來西亞、吐瓦魯、阿根廷、哥倫比亞、巴西等地區國家，及國內夥伴同仁，逾70人參與全球電子產品循環策略議題，分享經驗及技術交流，引領夥伴國家一起致力於資源循環，同時提高資源使用效率，減少資源開採和使用。

IEMN是由臺灣及美國簽訂環保技術協定所促成的，臺美雙方自100年起共同推動IEMN，致力於全球電子廢棄物的妥善處理，並且發揮廣大的影響力，協助夥伴國家建立有效的管理制度及發展技術。IEMN過去強調的電子廢棄物回收處理，已逐步轉型循環經濟發展策略，邁向淨零永續的目標。

環境部部長彭啓明於開幕致詞中表示，響應淨零排放，臺灣公布的2050淨零排放路徑中，資源回收扮演著重要的角色。過去環保署從成立開始就致力於實施延長生產者責任的特有收費補貼制度，及推動資源回收四合一計畫，到今日環境部成立，更將循環經濟作為努力的目標。多年來，垃圾分類成了與生活息息相關的新時尚，現在回收率已超過58%。

彭啓明進一步表示，電器與電子產品為臺灣2050淨零轉型關鍵戰略八資源循環零廢棄的關鍵項目之一，資源循環署一直努力推出許多有別以往的環保政策，從循環設計、源頭管理、加強回收及循環再生等面向推動，例如：建立電子產品維修度指數、推動數位產品履歷、推動以租代買、共享經濟的循環採購，及電子產品使用塑膠再生料可享綠色費率的經濟誘因政策，讓綠色設計的觀念可以被實踐，成為助力。同時，利用大家認同的環保理念，結合文化創意，推廣環境教育，喚醒公眾意識並參與其中，將使環境保護的工作更容易完成。

面對推動資源循環的劇烈挑戰，臺灣開始運用群體戰的策略，整合多方資源，尋求同業或異業間產業聯盟的方式，帶動各種產業衍生出新型態競爭模式，發展出不同以往的產品或技術，促使產業加速升級轉型，持續站穩國際市場。

這次的活動共3日，有政策及實務的分享討論會議、維修體驗活動、廠商參訪等，不僅延續國際環保合作交流的目的，更重要的是藉由分享臺灣的經驗，與更多的國際友人互相交流，搭建更加堅實的合作平台，為可持續發展的環境開啟新的里程碑。