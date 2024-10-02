楊珍妮：若台灣無法加入CPTPP GDP成長恐損失1.6%

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天表示，CPTPP經濟規模達15.4兆美元、占全球比重約15%，若台灣無法加入，長期來看恐影響GDP成長1.6%，CPTPP成員也無法獲益於台灣具有的獨特產業優勢，例如台灣半導體與ICT產業於全球供應鏈扮演關鍵角色，可為CPTPP成員貢獻製造業能力和人才。

中經院今天舉辦促進供應鏈韌性，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）應有思維與策略國際研討會，行政院政務委員暨經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮以「台灣的CPTPP之路」（Taiwan’s Path to theCPTPP）為題發表專題演講。

楊珍妮表示，全球貿易體系面臨前所未有挑戰，包括供應鏈中斷、氣候變遷、地緣政治和經濟脅迫等，供應鏈韌性和經濟安全重要性日益重要，這並非單一國家可以獨自面對，各國應共同建立原則，台灣也須與志同道合的夥伴合作，思考如何在貿易管制和自由開放達成平衡。

關於台灣加入CPTPP意義和重要性，楊珍妮表示，CPTPP整體經濟規模達15.4兆美元，占全球約15%，台灣加入後將是CPTPP成員當中位居第6大經濟體，僅次於日本、英國、加拿大、墨西哥和澳洲，同時擴大CPTPP涵蓋範疇。

楊珍妮指出，若台灣無法加入，可能會限制台灣產業競爭力，長期而言，GDP成長將會損失1.6%，同時CPTPP成員也無法獲益於台灣能帶來的獨特產業優勢。

談及台灣加入CPTPP後可扮演的角色，楊珍妮表示，台灣是值得信賴的貿易夥伴，有決心遵守國際貿易規則，除了在申請過程中已修改既有法規，以確保符合CPTPP承諾內容，台灣也未曾涉入貿易訴訟、投資仲裁等糾紛紀錄，並在亞洲經濟自由度排名第2、全球第4。

楊珍妮表示，這些紀錄顯示台灣進入CPTPP後可以成為大家信賴的夥伴，台灣也持續與英國、美國進行經貿諮商和談判，希望在勞工、環境、農業和數位貿易等各方面採取最高標準，「台灣加入CPTPP絕對不會製造麻煩」，而是和成員密切合作，共同促進亞太區域穩定的經貿環境。

她進一步表示，台灣是信譽良好的供應商，尤其在疫情期間，台灣半導體、ICT產業位居全球關鍵角色，製造能量可以快速回應全球在晶片和電腦方面需求變動，台灣晶圓製造在全球市占率達60%、封裝53%。

楊珍妮指出，台灣有強大工業生態系，背後有許多中小企業和產業聚落支持，包含AI、電動車、生物科技和醫療產業，台灣可為CPTPP成員貢獻製造業能力和人才。除晶圓廠、封測和IC設計等重大投資，台灣也與東南亞國家協會（ASEAN）合作訓練人才，也願意與CPTPP成員推進相關人才計畫。

隨著供應鏈議題複雜化，楊珍妮提到，台灣目前和CPTPP成員貿易量在整體占比約25%，希望在友岸外包、製造業回流趨勢，與成員密切合作，替彼此創造更多利益，並打造更強韌供應鏈體質，台灣也已經準備好，和CPTPP成員共同追求綠色經濟、包容成長和數位轉型，打造新時代的貿易規範。