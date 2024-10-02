伊朗開轟以色列 國際油價走揚 重回100美元的可能

中東緊張情勢再升高，伊朗開轟以色列，以報復以色列對黎巴嫩對真主黨的攻擊，國際原油價格應聲走揚，不過，西德州、杜拜，以及布蘭特原油價格每桶還在70至75美元之間，並沒有比1個月前還要高。能源學者表示，以巴或以伊的戰爭，對油價應該是短期影響，不會複製俄烏戰爭爆發後漲破100美元走勢。

俄烏戰爭2022年2月開打，2021年第4季國際原油價格每桶不到80美元，2022年第1季漲到近百美元，且在第2季衝上110美元，隨後油價逐季回檔，在中東這最新一波衝突前，回到每桶70美元上下。

中央大學教授梁啟源表示，中東國家這段時間一直處於緊張情勢，油價在每桶70至75美元之間波動，目前看來影響並沒有很大，現階段影響原油價格因素，主要還是要看供需、期貨；美元強弱雖然也有影響，但並非重要因素。

分析原油供需變化，梁啟源指出，綜合各研究機構看法，認為明年原油供應狀況會比今年稍緊一些，但大致上仍是「供過於求」，由於一天只差約10萬桶原油，因此OPEC（石油輸出國家組織）很容易透過減產，就能調節供貨；美國存量方面，則是沒有大幅增加。

再看需求面，梁啟源說，主要國家明年經濟成長率都略低於今年，雖然是基於基期偏高效應的影響，但經濟成長放緩，原油就沒有什麼大漲的空間。

原油期貨也會影響現貨價格漲跌，然而，期貨目前暫時受到美國課稅政策的影響，有參與者減少情形。梁啟源指出，美國2023年起對非美籍的外國人於出售能源商品期貨ETF（指數型股票基金）時，課徵賣價10％的重稅，這使得外國人投資能源商品期貨ETF成本墊高，進一步影響投資人參與原油期貨市場意願，當原油漲到100美元以上投資風險變高，在缺少期貨炒作下，原油要漲破100美元會比以前困難。

原油價格從供需及期貨投資結構改變等因素評估，梁啟源認為，在此波中東區域戰爭的影響下，國際油價大約在每桶70至90美元價位。

市場認為油價會飆破100美元整數關卡的看法也不少，理由主要是以色列可能攻擊伊朗的石油基礎設施，將影響原油4％的供應，油價將再度漲破每桶100美元價位。