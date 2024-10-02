推動加入CPTPP 林佳龍盼會員公平客觀審查台灣入會

台灣積極推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），外交部長林佳龍表示，台灣若加入將有助擴大CPTPP的經貿影響力，也透過法規修改符合高標準要求，並落實貿易承諾的實績，希望CPTPP會員避免政治考量，應公平、客觀審查台灣入會案。

中經院今天舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會，林佳龍、中經院院長連賢明、行政院政務委員暨經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等人出席。

林佳龍表示，CPTPP提供最高品質、標準的貿易要求，讓所有會員共享貿易所帶來的益處，台灣是出口導向的國家，穩定的國際市場進入對台灣經濟非常關鍵。總統賴清德在5月20日就職演說中表示，台灣已申請加入CPTPP，也持續積極主動參與區域經濟整合活動，這是政府政策優先目標。

林佳龍表示，接任外交部長後，推動整合式外交工作，包括以價值為導向的經濟及民主聯盟，同時推動經濟和貿易方面的外交關係，台灣參與CPTPP也是全面性工作的重要項目之一。

近年因地緣政治變動，影響全球供應鏈。林佳龍表示，有些威權國家透過經濟脅迫手段想達成政治目標，使得美國、歐盟等志同道合的國家優先關注供應鏈分散風險和多樣化議題，以降低對中國依賴，並採取增進經濟韌性和安全的政策。

林佳龍表示，半導體研發、ICT資通訊產業、系統整合和製造等是台灣的強項，台灣在維持亞太地區經濟安全和全球供應鏈穩定，扮演重要角色，台灣若加入CPTPP，將有助擴大CPTPP的經貿影響力。

經貿數據方面，林佳龍表示，台灣去年出口排名全球第16名，總貿易額約7840億美元、排名第19，台灣有能力為全球貿易體系做出更具體實質的貢獻，為符合CPTPP入會要求，台灣也修改法規，通過入會審查後，將可進一步打開CPTPP市場。

林佳龍表示，台灣加入世界貿易組織（WTO）已22年，持續落實國際規則，雖然貿易戰和國際情勢越來越緊張，台灣仍遵守承諾、解決各項爭端，持續推動透明、可預測、以規則為基礎的貿易體系。

台灣除頂尖的半導體供應鏈，也積極推動綠色和數位的雙軸轉型。林佳龍表示，2023年底再生能源裝置容量已達17.9GW，和2016年相比增加8倍；數位轉型方面，台灣有許多自動化製造業的先進解決方案，加入CPTPP後，可透過製造業專業加速會員國工業升級。

林佳龍表示，2023年CPTPP成員決議基於「奧克蘭原則」（Auckland Principles）審查所有的入會成員，也就是，對於想要加入的潛在成員審查，須符合CPTPP高標準、落實貿易規範承諾的實績，以及取得所有會員共識決等3大原則。

林佳龍表示，希望CPTPP會員可針對前2項原則達成共識，避免政治考量，僅根據經貿議題判斷，所有入會申請案應以公平、客觀觀點為審查標準，期盼CPTPP會員與台灣進行雙邊諮商，成立台灣入會申請的工作小組，支持台灣加入。

連賢明表示，CPTPP是世界有最先進、最自由化的貿易協定之一，目前有12個成員經濟體，國內生產毛額（GDP）占全球約15%。台灣位處亞太區域核心，也是全球供應鏈的重要一環，若加入CPTPP不僅能推動區域貿易自由化、提升產業競爭力，也可為推動高科技產業貢獻心力，降低全球供應鏈風險。