可協助會員國產業升級 林佳龍盼盡快啟動 CPTPP 雙邊諮商

外交部長林佳龍2日指出，台灣具有一定經濟體質以及韌性，在高科技產業上就能體現出台灣的重要性，因此台灣加入CPTPP將有助於其會員國，期盼CPTPP會員國能盡快與台灣啟動雙邊諮商，並成立工作小組審查台灣的入會申請。

為了能讓大家更加了解加入CPTPP的重點，中經院與經貿辦今日舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會。

林佳龍致詞時提到，台灣半導體產業領先全球，系統整合、研發及製造都是台灣強項，在ICT產品製造方面台灣也是全球要角，這也是為何台灣必須扮演重要角色來維持亞太地區的經濟安全並且維持全球供應鏈的穩健，台灣加入CPTPP將有助於擴大這個平台的經貿影響力。

林佳龍說，去年台灣出口金額排名全球第16，總貿易為全球第19，金額為7,840億美元，台灣的表現讓大家可以看到我國對全球的貿易能做出更實質的貢獻，台灣在法規面也已進行許多改革，確保能符合CPTPP的經貿要求，台灣若通過CPTPP的入會審查及申請後將能進一步打開CPTPP的市場，台灣成為WTO會員已超過22年，一直以來均落實國際間的承諾，雖然全球現在面臨貿易戰及國際爭端情勢越來越緊張，但台灣仍遵守承諾解決各項爭端，並且不斷推動透明且可信任並符合規則的貿易體系。

此外，林佳龍也提到，台灣除了打造頂尖的半導體產業供應鏈之外，在進行淨零碳排及數位轉型雙軸轉型也已有許多具體成果，台灣去年底再生能源裝置容量已達到17.9GW較2016年增加八倍，在數位轉型方面則是有非常多自動化及製造業解決方案，台灣若可以加入CPTPP將有助於把我國這方面的成果帶給CPTPP會員國加速其工業方面的升級，並協助CPTPP所有會員邁向產業升級的道路。

林佳龍也提到，2023年CPTPP成員決議要透過奧克蘭原則來審查新成員入會資格，換句話說，所有想加入的成員都必須符合高標準，符合落實貿易承諾的實績，並取得CPTPP所有會員的共識同意加入，期待會員國們可以針對前兩點得到共識來做考量，排除政治上的考量，僅根據經貿的議題來判斷，所有申請國都必須要透過公平客觀觀點來審查，並期望會員國們能盡快與台灣啟動雙邊諮商，成立台灣入會的工作小組。

中經院長連賢明則提到，台灣是一個相當有韌性的國家，CPTPP是目前最先進的貿易自由化的協定之一，共有12個經濟體，佔全球GDP 15％，CPTPP在促進全球自由貿易方面可以說是扮演重要角色台灣位處亞太地區核心，長久以來也是全球供應鏈相當重要的一環，台灣若能加入不只對台灣來說很重要，也能為整個區域帶來重大利益，台灣加入的話可進一步帶來區域內的貿易自由化，也能促進台灣產業競爭力，並讓台灣為強化高科技供應鏈貢獻一份心力，進而降低全球供應鏈的風險。