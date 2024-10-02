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執行長挨轟月領30萬不做事 國家住都中心回應了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
負責執行社會住宅興建的國家住都中心，挨轟是肥貓養成中心。房市示意圖／業者提供
負責執行社會住宅興建的國家住都中心，挨轟是肥貓養成中心。房市示意圖／業者提供

國民黨立委許宇甄1日在立院總質詢時痛批，負責執行社宅興建的國家住都中心執行長柯茂榮，每月薪資高達30.6萬元，且同時在部會及住都中心任職，坐領高薪不做事，質疑「住都中心是肥貓養成中心？」國家住都中心澄清，執行長薪資由監督機關內政部核定，且無額外主管加給，與30萬元有極大差距，且無領取兩份薪水情形。

許宇甄昨日質詢時指出，負責執行社會住宅興建的住都中心薪資高、獎金多，行政院長一個月的薪資是34萬6,960元，但住都中心執行長一個月就有30萬2,848元，還沒加上主管加給，這些人就是坐領高薪不做事，讓社會住宅進度嚴重落後。

國家住都中心對此澄清，執行長薪資基準在成立之初便由監督機關內政部核定，且無額外主管加給，本中心執行長目前薪資也與報導所稱每月30萬元有極大差距。

國家住都中心表示，為彌補地方政府社宅興辦量能，中央自2020年起由內政部、國土署、住都中心組成社宅興辦團隊，近3年推動社宅決標的戶數都占當年度全國決標戶數的8成以上，大幅提高社宅興辦速度，預計至今年底可達成興辦20萬戶社宅目標。

另外，針對有人領取兩份薪水，國家住都中心則說，也強調查無此事，對於報導傳遞錯誤資訊深表遺憾。

內政部 薪水 薪資

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