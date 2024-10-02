風雨漸強 內政部：請各地落實預防性疏散

中央災害應變中心與各地方政府視訊會議保全戶人數爭議，內政部1日表示，總統提示之花蓮縣保全戶人數8,259人，為花蓮縣政府9月25日提供13鄉(鎮、市、區)保全戶人數，包括土石流、大規模崩塌、水災、易成孤島地區等4類災害之保全戶人數總計，並依氣象警戒情資提醒縣府落實預防性疏散撤離工作。

內政部表示，花蓮縣在今日上午第7次工作會報提報已撤離之保全戶人數只包含土石流及大規模崩塌災害共3,013人，與先前花蓮縣提報數據有較大落差，總統之本意為山陀兒颱風之強降雨，可能帶來土石流、大規模崩塌、水災及孤島地區等多重災害，提醒花蓮縣政府應綜合考量各項因素，落實各災害種類的預防性疏散撤離，如有撤離及救災協助需求，可請國防部及消防署積極協助。

內政部指出，今日晚間第9次工作會報交通部氣象署及國家災害科技中心提醒，隨著颱風動態發展，風雨將增強，應依強降雨、淹水潛勢區域範圍，評估撤離水災及易成孤島地區保全戶，各縣(市)政府也應釐清保全戶人數籍在人不在之情形，以確保各類保全戶民眾均可安全撤離。

內政部呼籲各地方政府應依據氣象署及國家災害科技中心的情資及提醒，落實各種類災害保全戶的疏散撤離，以確保民眾生命財產安全。