聽新聞
0:00 / 0:00

Gogoro疑洗產地 經部：證據不足

聯合報／ 記者林海／台北報導

電動機車龍頭Gogoro（睿能創意）遭爆以「洗產地」方式詐領補助，經濟部產發署昨天表示，Gogoro VIVA車款遭檢舉使用大陸製零件，經審議會審查後，認為尚無足夠證據推論其違反國內產製規定，若未來有新事證，則依相關規定重新處分。

Gogoro創辦人陸學森上月宣布閃辭董事長、執行長職務，被認為是為了長期虧損與疑似使用大陸零件負責下台。

而對於經濟部的調查結果，Gogoro回應，感謝產發署經過這段時間的調查，協助釐清Gogoro遵循國產化法規的事實。

Gogoro指出，這次事件為行政文件作業缺失，為消費者和主管機關造成不便與困擾深感抱歉，未來將強化內控及預防機制，落實各環節監督與管控。

產發署表示，睿能填報經濟部受認可電動機車資格申請文件確實有誤，經查為業者對表格填載認知有誤，審議會決議請業者有條件限期依程序更正申請文件中的馬達控制器供應商，由原誤填廣達更正為睿能。

Gogoro 經濟部 電動機車

延伸閱讀

Gogoro 被爆用大陸製零件卻大逆轉 公司回應了

從產品到營運Gogoro踩了哪4個坑？ 一個資深投行家的觀察

Gogoro股價大跌9成…那些赴海外掛牌新創怎麼樣了？專家點出成功2關鍵

從台灣之光到爆洗產地疑雲…Gogoro跌落神壇 電動機車銷量大減關鍵為何？

相關新聞

高階機需求大減 i16預購銷售冷

知名蘋果分析師、天風國際的郭明錤指出，蘋果iPhone 16新機預購首周末的銷量較去年的新機大降超過百分之十二，高階的P...

Gogoro疑洗產地 經部：證據不足

電動機車龍頭Gogoro（睿能創意）遭爆以「洗產地」方式詐領補助，經濟部產發署昨天表示，Gogoro VIVA車款遭檢舉...

童子賢：各國興起返核趨勢 台灣不妨參酌評估

國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢今天受訪指出，美國OpenAI執行長阿特曼、微軟等公司都開始投資核能，核...

景氣出現轉折點？9月PMI大跌4.4個百分點 結束連4個月擴張轉緊縮

中華經濟研究院今日發布9月採購經理人指數（PMI）大跌4.4個百分點到49.2%，中斷連續4個月的擴張轉為緊縮。中經院院...

投資台北高峰論壇 盼台北成為AI智慧城市

「2024投資台北高峰論壇」活動下午在晶華酒店舉行，邀請國內及國際知名企業代表演說，分享以台北作為營運據點擴展國際業務並...

獨家／國內航運業者證實 美東罷工行動10月1日開始

美國國際碼頭工人協會（ILA）工會代表29日表示，資方雖然釋出加薪的好消息，然而，最終談判沒有結果，國內的航運業者證實，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。