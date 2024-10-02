Gogoro疑洗產地 經部：證據不足

電動機車龍頭Gogoro（睿能創意）遭爆以「洗產地」方式詐領補助，經濟部產發署昨天表示，Gogoro VIVA車款遭檢舉使用大陸製零件，經審議會審查後，認為尚無足夠證據推論其違反國內產製規定，若未來有新事證，則依相關規定重新處分。

Gogoro創辦人陸學森上月宣布閃辭董事長、執行長職務，被認為是為了長期虧損與疑似使用大陸零件負責下台。

而對於經濟部的調查結果，Gogoro回應，感謝產發署經過這段時間的調查，協助釐清Gogoro遵循國產化法規的事實。

Gogoro指出，這次事件為行政文件作業缺失，為消費者和主管機關造成不便與困擾深感抱歉，未來將強化內控及預防機制，落實各環節監督與管控。

產發署表示，睿能填報經濟部受認可電動機車資格申請文件確實有誤，經查為業者對表格填載認知有誤，審議會決議請業者有條件限期依程序更正申請文件中的馬達控制器供應商，由原誤填廣達更正為睿能。