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高階機需求大減 i16預購銷售冷

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

知名蘋果分析師、天風國際的郭明錤指出，蘋果iPhone 16新機預購首周末的銷量較去年的新機大降超過百分之十二，高階的Pro機種需求也大幅下滑。其他分析師指出，iPhone 16新機的交貨期縮短，為供應改善的正面跡象。

郭明錤在部落格貼文說，蘋果在iPhone 16預購首周末的銷量估計為三千七百萬支，與去年同期相比大降超過百分之十二。蘋果共售出九八○萬支iPhone 16 Pro和一七一○萬支iPhone 16 Pro Max，比起去年同期分別減少百分之廿七和百分之十六。相較之下，標準iPhone 16和Plus的銷售量反而比iPhone 15好。

ＣＦＲＡ研究公司科技分析師齊諾也表示，首周末的預購數據顯示銷售不如去年同期，並且擔心低價位iPhone 16的銷量可能優於高價位版，問題可能是標準版iPhone太出色，「相機和內部處理器都大升級」。

蘋果的人工智慧（ＡＩ）功能尚未上線要十月才隨著iOS 18.1開始推出，消費者可能不急著換機。分析師說，等口碑未來幾季慢慢傳開，新技術的價值才會被看見。

iPhone iPhone 16 蘋果

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