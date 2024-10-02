製造業景氣 面臨轉折點

中華經濟研究院昨天發布九月採購經理人指數（ＰＭＩ），大跌四點四個百分點到百分之四十九點二，中斷連續四個月的擴張，轉為緊縮。

中經院院長連賢明表示，新增訂單、生產與未來六個月展望指數轉為緊縮，是個「轉折點」；廠商對未來景氣感到擔憂，要看美國降息及中國大陸刺激政策能出現轉圜。

ＰＭＩ以百分之五十作為榮枯線，當指數高於百分之五十，代表景氣呈現擴張，反之則為緊縮。

中經院表示，美、中、歐ＰＭＩ持續緊縮、九月中旬石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）看淡與下修國際需求、ＡＩ高基期效應下短期拉貨力道趨緩，以及市場保守看待iPhone 16全球銷售，導致九月經季節調整後的台灣製造業ＰＭＩ轉為緊縮。

此外，九月ＰＭＩ經季調後的新增訂單與生產指數同步中斷連續五個月的擴張轉為緊縮，指數分別回跌八點二與十點六個百分點至百分之四十八點五、百分之四十六點八。

中經院副研究員陳馨蕙說，即將步入第四季旺季，新增訂單轉為緊縮，未完成訂單指數也回跌五點九個百分點至百分之四十三點五，是今年三月以來最快緊縮速度，顯示缺乏動能使製造業的產能稼動率無法持續攀升。製造業未來六個月展望指數中斷連續七個月的擴張轉為緊縮，指數續跌五點三個百分點至百分之四十七點五。

連賢明說，九月ＰＭＩ數據掉入緊縮，顯示景氣在一個轉折點，整體景氣九月看起來有緊縮，十月要看美國降息及中國大陸祭出經濟刺激方案是否推動景氣。

中經院副院長王健全認為，ＰＭＩ大幅下降，與ＡＩ目前有一點小泡沫有關，雖然八月景氣燈號轉亮「熱絡」紅燈，有人認為是受惠於ＡＩ，但九月ＡＩ拉貨也小幅下修，八月景氣燈號構成項目之一的工業生產及海關出口值都不錯，但ＰＭＩ有領先指標味道，值得關注。此外，九月ＰＭＩ低於五十，也與蘋果iPhone 16銷售及拉貨未如預期有關，加上中國大陸扶植中國扶植本土晶片，對輝達管制，多少也會影響台廠。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢也認為，ＰＭＩ回跌可能與某些特定產品例如iPhone 16新機銷售有關，原本大家期待其因有ＡＩ功能，銷售會有很大成長，但預購沒有太大突破，可能因此取消一些訂單，與其相關產業生產量及訂單都下滑有關。