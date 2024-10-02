三大政府退休基金 前八月賺1.09兆

儘管近期全球股市動盪，三大政府退休基金績效仍持盈保泰。今年前八月包括勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，收益數合計達1兆938.6億元，8月合計進帳28.7億元。

勞動基金運用局昨（1）日公告，將辦理新制勞工退休基金國外委任投資公開徵求受託機構，將遴選四家海外資產業者、共委任16億美元，每家4億美元，預計11月5日申請截止。此次新制勞退將進行全球永續不動產有價證券型委任，委任期間自勞動基金運用局實際撥存受託基金資產至保管機構之日起五年。

政府主要退休基金收益表現

勞動基金運用局昨日發布勞動基金最新績效，全球股市動盪下，整體勞動基金截至今年8月底止運用規模6兆7,957億元，評價後收益數8,871億元，收益率14.25%，單月收益數13.4億元。其中，新制勞退基金運用規模4兆4,306億元，收益數5,962.3億元，收益率14.08%；舊制勞退基金運用規模1兆446億元，收益數1,469.9億元，收益率16.71%；勞保基金運用規模為1兆949億元，收益數1,369.3億元，收益率15.41%。

受衛福部委託管理之國民年金保險基金運用規模6,067億元，收益數762.4億元，收益率15.07%。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近十年多平均收益率6.75%，國保基金近十年多平均收益率7.27%，長期投資績效穩健。

公教人員退撫基金截至2024年8月規模9,819.2億元，收益數1,305.5億元，收益率14.56%。