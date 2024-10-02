景氣降溫了？中經院：樂觀中帶點保守

景氣降溫了？中華經濟研究院1日發布今年9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）49.2，指數回跌4.4，中斷連續四個月的擴張轉為緊縮。

中經院院長連賢明表示，美、中、歐PMI持續緊縮，9月中旬OPEC看淡與下修國際需求、AI高基期效應下短期拉貨力道趨緩，以及市場保守看待iPhone 16全球銷售，都是9月PMI指數轉為緊縮的主因，連包括新增訂單、生產與未來六個月展望指數同步轉為緊縮。

連賢明提醒，即將步入第4季傳統旺季，新增訂單轉為緊縮，未完成訂單指數亦回跌5.9至43.5，這是2024年3月以來最快緊縮速度，顯示缺乏動能使製造業的產能稼動率無法持續攀升。

台灣近一年PMI走勢

且製造業未來六個月展望指數也中斷連續七個月的擴張轉為緊縮，指數續跌5.3至47.5，但問卷調查尾聲時中國大陸宣布17項政策利多且政策寬鬆幅度超出預期，可密切觀察能否刺激終端需求及Q4以後訂單表現。

PMI這次低於50%，製造業廠商對未來景氣確實呈現比較擔憂的情形，中經院副院長王健全示警，AI有一點點小泡沬，AI相關產品拉貨不如預期，目前景氣是樂觀中帶點保守。

至於剛拍板定案的電價調漲是否將衝擊接下來的物價？連賢明表示，製造業廠商對於此波電價調漲已有心理準備，加上此波民生電價凍漲，而會影響物價比較多的是民生電價，在多重因素影響下，預估此波電價調漲對物價的影響應不會太大。