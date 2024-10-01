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國科會：117年台灣總體算力排名 可望躋身亞洲前3名

中央社／ 台北1日電

AI時代來臨，算力即國力，國科會今天表示，現已積極建置全新超級電腦，今年將完成首批主機，後續逐年擴充，且各界也投入大型算力建置，目前台灣總體算力排名為全球第17名，預定至民國117年將可進入亞洲前3名、全球前10名。

立法院教育及文化委員會昨天邀請國科會主委吳誠文就「永續科研與政策溝通」進行專題報告，有立委關切，台灣公部門建置的超級電腦「台灣杉二號」算力世界排名，從107年第20名跌到113年106名。

吳誠文回應，台灣過去著重AI所需要的硬體製造，接下來要努力發展AI應用，算力也會擴大，目前台灣公部門算力約19 Petaflops（1 Petaflops代表每秒執行1千兆次浮點運算），未來幾年將逐步調升，「希望至少能進到全世界前30名」。

根據國科會規劃，預計117年完成建置累積達280Petaflops的算力資源，目標於118年提升至480Petaflops。

國科會今天進一步指出，依據全球超級電腦TOP500網站公布的最新排名，目前台灣總體算力（公私部門合計）為全球第17名。

同時，英國Oxford Insights每年對各國AI準備程度進行評比，包含政府願景、治理與道德、數位能量、適應性等面向，科技成熟度、創新能力、人力資本等面向，以及基礎建設、數據可及性、資料代表性等面向。

國科會表示，據Oxford Insights，台灣的AI準備度，在全球193國中位居第19名。

國科會進一步指出，現已積極建置全新超級電腦，今年將完成首批主機，後續逐年擴充，且各界也投入大型算力建置，預定至117年台灣總體算力排名將可進入亞洲前3名、全球前10名。透過政府資源槓桿民間共同投入，強化百工百業AI應用能力，提升AI準備度達全球前10名。

依據全球超級電腦TOP 500網站，目前總體算力排在台灣前面的亞洲國家，包含日本、中國、南韓。

AI 超級電腦

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