台新證券美國期交所達成和解 接受裁罰636萬元
針對美國商品期貨交易委員會（CFTC）日前認為台新金控（2887）旗下子公司台新證券部分期貨交易，與美國商品交易法及商品交易委員會規則不符，台新金控1日代子公司台新證券公告與美國商品期貨交易委員會達成和解，並接受裁罰20萬美元（約新台幣636萬元）。
台新金說明，此案是因美國商品期貨交易委員會（CFTC）認為台新證券於2022年10月至12月間在芝加哥商品交易所（CME）之部分期貨交易，與美國商品交易法及商品交易委員會規則不符。
台新金指出，如今台新證券已與CFTC達成和解，並同意支付20萬美元，台新證券將於CFTC行政命令（Order）發布後30日內支付20萬美元。而台新證券也已採取相關改善措施因應。
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