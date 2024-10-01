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台電組織國際開發團隊 探勘大屯山區地熱發電價值

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電宣布與國內外5家公司合作探勘北部大屯山區地熱，1日舉行「大屯山地熱合作意向書」簽署儀式。圖／台電提供
台電宣布與國內外5家公司合作探勘北部大屯山區地熱，1日舉行「大屯山地熱合作意向書」簽署儀式。圖／台電提供

台電1日宣布與國內外5家公司合作探勘北部大屯山區地熱，初期研發經費大約2億元，費用由6家公司攤，預計明年10月完成地熱模式建置後，就可以開始鑽探，若確定有開發價值，再一起成立地熱公司開發地熱發電。

台電去年啟用宜蘭仁澤地熱電廠，年發近470萬度綠電，由於政府已設定2040年地熱開發目標為2GW，2050年目標為6GW，因此台電持續開發地熱，1日與國內外5家公司舉行「大屯山地熱合作意向書」簽署儀式，開發大屯山區的地熱電力資源。

5家合作廠商包括：台汽電、開發商台灣倍速羅得公司Baseload Power Taiwan、鑽探技術公司Baker Hughes、取熱技術服務公司GreenFire Energy、以及代理商泰京公司打造地熱團隊，聯手展開北台灣大屯山區域地熱開發。

台電再生能源處長蔡英聖表示，地熱開發初期需承擔資源不確定風險，且探勘費用及技術門檻相對較高，合作有助於分擔前期成本，也能引進國外探勘經驗及創新技術。

開發商倍速羅得在美國、日本、冰島等國都有運轉中的地熱電廠，目前在花蓮及南投也有探勘開發，GreenFire Energy公司則具有先進的地熱發電系統（Advanced Geothermal Systems，AGS）創新技術，AGS是只取熱不取水的地熱發系統，除了節能，大幅減少廠內用，維護成本也低很多。

經濟部地質調查及礦業管理中心曾經評估，大屯火山群地熱潛能約占全國20％，且累積相對完整的區域地熱地質探勘資料，蔡英聖表示，大屯山區早期已有很多調查研究，目前已有多調查資料可以使用，研究起來速度比較快。

台電表示，簽署MOU後，將正式啟動既有地質資料分析、地質、地球化學及地球物理的3D探勘、建立概念模型並確定鑽探目標，以及實質鑽探執行及測試等不同階段。鑽探結果如果確認有開發價值，就會進入第二階段的合作，由6家公司成立合資公司，進行地熱開發。

台電 地熱電廠

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