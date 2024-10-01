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童子賢：各國興起返核趨勢 台灣不妨參酌評估

中央社／ 台北1日電

國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢今天受訪指出，美國OpenAI執行長阿特曼、微軟等公司都開始投資核能，核能經過幾十年的努力，技術已有所進步，世界各國正興起一股「重返核能」趨勢，台灣不妨也參酌評估全世界趨勢。

童子賢下午出席「環境與經濟雙贏 台灣ESG實踐之路」論壇接受媒體採訪，談到核電、產業電價調漲等議題。

他說，核能屬於不排碳發電，全球目前都興起一股趨勢，重新深入思考核能的可能性。日本與美國是過去60年來2起核能事故的受害國，但近期有報導指出美國三哩島重啟核能，日本經過福島核災後，過去幾年逐漸重啟核能，「也就是他們歷經了這些創痛之後，大概已經找到對策了」。

針對電價費率審議會昨天決議，民生住宅電價凍漲，產業電價平均調漲12.5%，童子賢直言，「這是一個還不錯的折衷」，台灣電價長期偏低，雖然有補貼出口的效果，然而這樣的現象如果一直持續下去，會扭曲台電的成本結構。

童子賢說，出口廠商遲早要逐漸適應電價合理的成本，何況台灣電價調漲後，還是低於南韓、日本、德國等國家。

他表示，台電多年來處在虧損狀態，但台電的虧損有值得批評與值得鼓勵兩個面向。值得鼓勵的是，台電以往壓低電價，有照顧民生消費的傾向，因為電是百工百業的基礎，小老百姓每天也都要使用電，台電把電價壓低，有一種「物價消波塊」的作用，可以防止基層小老百姓面對生活各種需求時物價波動得太激烈。

童子賢說，對於台電的虧損，「我們給予尊敬跟同情」，如果台電的虧損是因為能源結構的選擇，導致電力成本比較高，售電時卻不敢拉高電價，一定會造成虧損，需要調整能源結構。

他以新加坡為例，根據聯合國統計，新加坡92.6%的發電都使用天然氣，因此新加坡電價每度在新台幣6元以上，高於台灣的3元多；如果台灣採用類似新加坡的發電結構，就是一種錯誤的能源選項。

童子賢強調，對於台電，一方面要鼓勵、尊敬對於壓低物價的貢獻；另一方面也要鼓勵台電改善發電能源結構，讓電力經濟實惠、品質穩定又有效率。例如有一些工業用電需要高壓傳送，才能夠轉換成工廠裡要用的電壓；然而在供電吃緊時，台電會採取減壓措施，看起來供電好像足夠，但品質就受到挑戰。

他說，台灣未來如果要走向人工智慧（AI）、精密半導體的大量製造，或電動車的大量使用，高品質的電力不可缺少。

童子賢表示，10年前新加坡有很高比例的發電使用重油和石油，污染很嚴重；目前使用天然氣發電，但成本昂貴，而且用天然氣發電也會排碳，因此新加坡開始研究核能發電。

他提到，美國OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）、微軟都開始投資核能，核能經過幾十年的努力，技術已有所進步，世界各國正興起一股「重返核能」趨勢，台灣不妨也參酌評估看看。

台電 核能 電價

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