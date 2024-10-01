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景氣出現轉折點？9月PMI大跌4.4個百分點 結束連4個月擴張轉緊縮

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
中經院發布9月採購經理人指數跌到50以下，專家解讀蘋果新手機 iPhone 16推出，市場銷售及反應不如預期，也是原因之一。圖／本報資料中心
中經院發布9月採購經理人指數跌到50以下，專家解讀蘋果新手機 iPhone 16推出，市場銷售及反應不如預期，也是原因之一。圖／本報資料中心

中華經濟研究院今日發布9月採購經理人指數（PMI）大跌4.4個百分點到49.2%，中斷連續4個月的擴張轉為緊縮。中經院院長連賢明表示，9月PMI新增訂單、生產與未來六個月展望指數同步轉為緊縮，是個「轉折點」，之前很多廠商都在觀望，目前則對未來景氣感到擔憂，未來要看美國降息及中國大陸17項刺激政策能否讓景氣出現轉圜。

中經院表示，美、中、歐PMI持續緊縮、9月中旬OPEC（石油輸出國組織）看淡與下修國際需求、AI高基期效應下短期拉貨力道趨緩，以及市場保守看待iPhone 16全球銷售。9月經季節調整後的台灣製造業PMI中斷連續4個月的擴張轉為緊縮，指數回跌4.4個百分點至49.2%。

中經院調查廠商顯示，9月PMI經季節調整後之新增訂單與生產指數同步中斷連續5個月的擴張轉為緊縮，二指數分別回跌8.2與10.6個百分點至48.5%與46.8%。

中經院副研究員陳馨蕙指出，即將步入第四季旺季，新增訂單轉為緊縮，未完成訂單指數也回跌5.9個百分點至43.5%，是今年3月以來最快緊縮速度，顯示缺乏動能使製造業的產能稼動率無法持續攀升。

從產業別來看，美國、中國大陸與歐洲PMI持續緊縮、9月中旬OPEC看淡與下修國際需求、觀望匯率政策、AI高基期效應下短期拉貨力道趨緩，以及市場保守看待iPhone 16全球銷售，電子暨光學產業與化學暨生技醫療產業之訂單、生產與未來六個月展望多重挫超過10.0個百分點轉為緊縮。

製造業之未來六個月展望指數中斷連續7個月的擴張轉為緊縮，指數續跌5.3個百分點至47.5%。惟問卷調查尾聲時中國大陸政府宣布17項政策利多且政策寬鬆幅度超出預期，密切觀察能否刺激終端需求第4季以後訂單表現。

連賢明分析，9月PMI數據掉入緊縮，顯示景氣在一個轉折點，9月整體景氣看起來有緊縮，下個月要看降息及中國重大刺激方案是否推動景氣。

中經院副院長王健全認為，PMI大幅下降，與AI目前有一點小泡沫有關，雖然8月景氣39分增加4分變紅燈，有人認為是受惠AI，但9月AI拉貨也小幅下修，8月景氣訊號在工業生產及海關出口值都不錯，但PMI有領先指標味道，值得關注。此外，9月PMI低於50，也與蘋果iphone16銷售及拉貨未如預期有關，加上中國大陸扶植中國扶植本土晶片，對輝達管制，多少也會影響台廠。

此外，台灣非製造業採購經理人指數(NMI)續跌1.2個百分點至53.3%，為2024年3月以來最慢擴張速度，陳馨蕙指出，主要是製造業拉貨動能趨緩、運價回跌、央行對不動產祭出新一波信用管制、金融市場波動、暑假旺季結束以及國旅持續低迷等因素影響。

PMI

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