「2024美國商機日暨臺美供應鏈夥伴論壇」 開啟台美經貿合作新篇章

由經濟部國際貿易署、外貿協會及經濟部投資促進司共同主辦，美國在台協會（AIT）與美國各州政府在臺辦事處（ASOA）共同協辦的「2024年美國商機日暨臺美供應鏈夥伴論壇」，10月1日在台北國際會議中心隆重登場。

外貿協會秘書長王熙蒙於開幕致詞時指出，雖然臺灣土地面積小且缺乏天然資源，但憑藉98%中小企業的軍團，創造了全球第21大的GDP，貿易總額全球第19大，上市公司市值全球第10大，世界競爭力排名為全球第8大。

而外貿協會每年辦理超過300場貿易推廣活動，協助臺灣企業拓銷國際市場，「美國商機日」便是其中非常重要的一項活動，是臺美經貿合作的關鍵平台。本次活動邀請來自美國的電源管理解決方案供應商Telamon Corporation與車用電子製造商Grayhill公司等10家企業向我國業者採購，臺灣企業如研華、旭隼科技、長庚能源及大東電業等指標企業皆共襄盛舉。

經濟部次長何晉滄表示，臺美的貿易投資自2017年起顯著增長，臺灣在半導體、生技醫療、機械等優勢產業在全球供應鏈中成為世界矚目的焦點。去年6月甫簽署的「臺美21世紀貿易倡議」特別簽署中小企業專章，在此基礎下雙邊投資及貿易將更加熱絡。美國在台協會商務組副組長高宇文則強調，臺灣是美國外人直接投資(FDI)最大來源之一，越來越多臺灣企業與美國在電動車、無人機、資訊安全、資通訊、能源及醫療等領域有進一步合作，強化了雙邊產業發展及安全，期待未來繼續透過雙向交流鞏固夥伴關係。

商機日開幕典禮除有來自南卡羅來納州、蒙大拿州和亞利桑那州等三個商務廳代表之外，奧克拉荷馬州更由能源暨環境廳廳長Ken McQueen 率領12家專注於無人機與航太等尖端產業的代表團來臺，表達美方在高科技產業領域中合作的意向。隨後由經濟部國際貿易署署長江文若代表，與南卡羅來納州商務廳廳長Harry Lightsey III共同簽署了新的合作備忘錄（MOU），持續加強雙邊經貿合作。

為深化臺美供應鏈合作，繼去年首度成功舉辦「臺美供應鏈夥伴論壇」後，今年再度盛大舉行，聚焦生成式AI的應用解決方案，協助我國業者掌握AI趨勢商機，期能打造臺灣成為AI運用輸出國。論壇邀請多位重量級專家進行分享，包括上市公司伊雲谷介紹企業導入AI ChatBot的實際經驗，美商百威雷科技探討製造業如何運用AI達成生產目標，林口長庚醫院則分享成立AI核心實驗室後，在醫療領域中自主訓練生成式AI的經驗及與輝達（NVIDIA）的合作成果。此外，美商普維也展示了針對影音傳輸的雲端儲存及邊緣運算解決方案。