投資台北高峰論壇 盼台北成為AI智慧城市

工欲善其事，必先利其器，醫療的進步很多來自於日益精進的器材設備輔助，AI在這方面也能幫上忙。目前全球有3個團隊從事手術機器人開發，工研院已研發出「觸覺感知導航內視鏡機器人」，是首創一體式雷射雕刻成型的軟性管狀醫療機器人，如果成功，將可大大降低肺部及消化道手術風險，且若能搭配穩定的網路通訊環境，遠距離的內視鏡手術也不成問題，有助於改善偏鄉醫療。...

2024-10-01 10:00