投資台北高峰論壇 盼台北成為AI智慧城市
「2024投資台北高峰論壇」活動下午在晶華酒店舉行，邀請國內及國際知名企業代表演說，分享以台北作為營運據點擴展國際業務並深耕成長經驗，期待透過本次國際論壇交流，彰顯台北豐富產業基礎，創新生態系統，向世界展現城市的吸引力。
台北市長蔣萬安表示，為打造一個以AI為導向、核心發展的智慧城市，台北推動AI驅動的智慧市政，不是為了趕流行，而是經仔細研究，發現AI是最經濟、有效而永續的解方，並且推動5年10億的「智慧城市創新競爭型預算」， 支持各機關導入AI技術，促進跨部門合作，創造更多智慧城市的應用場景，讓台北成為全球領先的AI智慧城市。
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