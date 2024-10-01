獨家／國內航運業者證實 美東罷工行動10月1日開始

美國國際碼頭工人協會（ILA）工會代表29日表示，資方雖然釋出加薪的好消息，然而，最終談判沒有結果，國內的航運業者證實，罷工行動10月1日開始。

航運業者分析，不要輕忽罷工的影響，美國東部和墨西哥灣的這36個港口每月要處理美國約45%至49%的進口貨物，根據專業機構估計，ILA為期一天的罷工導致的集裝箱積壓需要5天以上才能清理完畢；如果罷工持續兩周，推估積壓貨物最少要到2025年第1季才能處理完成。

物流業者表示，只要宣布罷工，航商已向美國聯邦海事委員會（FMC）報備提出10月開始要加收GRI（綜合附加費），這個部分將會先推升現在下跌的運價反彈。另外，包括馬士基、法國達飛海運（CMA CGM）、赫伯羅德及陽明等會因應罷工所產生的情況跟貨主另外再收其他的附加費用，長榮、萬海在罷工後也會因市場概況來加收費用。

航運業界認為，首先，順利罷工超過三天以上甚至長達一周，全球的海運運輸鏈全部受到影響，美東龐大物流需求，無法全部從美西等港口轉運，斷鏈危機勢必讓急單業者面臨高運價；國內的物流業者已不斷的提醒客戶，罷工間拉長，未來市場混亂情況會加大，注意高運價也可能會搶不到艙位，屆時空運運價應聲大漲。

第二、對於貨主來說最好的情況，擔心衝擊經濟，美國官方在罷工初期就開始介入協商，罷工時間縮短，勞資達成協商圓滿落幕，這樣對於全球物流供應鏈的衝擊會減輕；然而，亞洲航商因應罷工船延後船舶出發，使用船舶期間拉長，短期供給會吃緊，航商投入的船舶數要增加，還是會對於船舶供給造成相當大的壓力。