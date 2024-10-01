美國大選牽動台美租稅協定 勤業眾信籲台商關注

美國總統大選進入倒數階段，各國不僅關注總統候選人在辯論會上的表現，也預測政策主張將對現行及未來的稅法產生何種影響。勤業眾信指出，2017年實施的川普稅改減稅與就業法案（TCJA）中，部分條款將於2025年底到期，是否延長其條款亦將成為新任總統及執政黨面臨的重要任務。

民主黨及共和黨對於當前稅制持對立的態度，導致國會立法兩難。勤業眾信分析，民主黨的稅政主張為增加稅收，共和黨則是傾向於削減支出並吸引外資，以增加本土的就業機會。

兩黨亦在國際租稅及、外國公司的稅務政策存在分歧。勤業眾信指出，民主黨主張將美國公司的受控外國公司（CFC）的境外無形資產所得稅率（GILTI）提高到15%；而共和黨則主張較激進的政策，例如：禁止美國對經合組織（OECD）提供資金、並對來自實施全球最低稅負制中徵稅不足支出原則（UTPR）或類似政策轄區的外國公司或個人徵收報復性稅款、或提高反稅基侵蝕稅（BEAT）。

不過，兩黨均對於OECD全球最低稅負制中的可退還稅額抵減（Refundable tax credits）表示擔憂，因為此稅額抵減在計算有效稅率（ETR）時被視為收入而作為所得（GloBE Income）調整之加項，相較之下，在美國較為普遍的不可退還稅額抵減（Non-refundable tax credits）則被列為所得稅費用之減項，使得ETR下降，因此可能引發額外的補充稅款（Top-up tax）。

在2024年一月底，眾議院透過民主黨和共和黨的合作（Bipartisanship），通過兩項利於台美經濟交流的法案，即美台租稅協定授權法案（US-Taiwan Tax Agreement Authorization Act）及美台快速雙重稅收減免法案（US-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）。

勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯提到，若此法案經參議院的投票表決通過，將為合格台灣稅務居民（Qualified residents of Taiwan）提供「類租稅協定」之優惠，並減輕台商在美國投資的稅務負擔。

李嘉雯說，原本各界對於此法案在今年年底通過持樂觀態度，然而由於總統大選的臨近以及美國2025年財政預算等多重因素的考量，目前該法案仍在參議院中等待表決，尚無明確表決時程。

至於2017年稅改法案TCJA裡部分條款將於2025年到期，民主黨表示願保留TCJA裡對中低收入戶的稅收減免；共和黨則希望延長TCJA裡將到期的落日條款。

勤業眾信分析，倘若決定延長所有TCJA的落日條款，則未來10年的美國財政赤字會增加4.6兆美元，同時也增加美國納稅人的負擔。

勤業眾信認為，民主黨及共和黨在外國公司稅收及全球最低稅負制政策上，存在顯著差異，且美國家庭及勞工稅收減免法案尚無明確表決時程，台商引頸期盼的台美跨境投資稅收減免遙遙無期。李嘉雯提醒，企業密切應關注選情，以因應未來相關的稅法改革。