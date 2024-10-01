經部與南卡羅來納州簽署MOU 鎖定機械再生能源交流

台美經貿持續緊密發展，美國州政府駐台辦事處近年增加到24處。經濟部表示，希望雙方在台美21世紀貿易倡議框架下，積極展開合作關係；貿易署今天也與南卡羅來納州簽署MOU，盼深化台美在機械和再生能源等領域交流。

2024年美國商機日暨台美供應鏈夥伴論壇今天登場，經濟部次長何晉滄、外貿協會秘書長王熙蒙、美國在台協會（AIT）商務組副組長高宇文，以及美國亞利桑那州、奧克拉荷馬州、蒙大拿州和南卡羅來納州等政府代表出席。

何晉滄表示，台美貿易在2017年開始顯著增長，近年在地緣政治影響下，台灣產業角色在全球供應鏈受到關注，尤其是半導體、生技和機械等產業；台廠在美國、東南亞和中東歐地區等地拓展商機，希望藉由商機媒合會，探討台美產業互補、合作機會，並深化台美中小企業交流。

台美21世紀貿易倡議首批協定去年6月簽署，其中設立中小企業專章。何晉滄表示，這是很重要的里程碑，代表台美之間貿易、投資會更加熱絡，盼台美產業在此架構下，積極展開各項合作關係，也規劃每年舉辦論壇和媒合會等活動。

經濟部國際貿易署今天也與南卡羅來納州商務廳簽署MOU，貿易署長江文若受訪表示，南卡羅來納州的強項涵蓋機械、傳產和再生能源等領域，尤其綠能為產業發展的關鍵，希望藉由簽署MOU，深化台美相關產業交流，增進互訪、資訊交流等機會。

江文若表示，台灣ICT、半導體和綠能產業具發展優勢，且在全球供應鏈居重要角色，美國州駐台辦事處短期內從6個增加到24個，也代表美方看到台灣的重要性。

高宇文表示，今天美國亞利桑那州、奧克拉荷馬州、蒙大拿州和南卡羅來納州等官方代表出席，展現台美政府之間緊密關係，美國州駐台辦事處從2021年的6處，成長至2024年的24處，幾乎有一半的美國州政府在台灣設立辦事處。

台美經貿方面，高宇文表示，台灣是美國第8大貿易夥伴，美國是台灣第2貿易夥伴，台灣也是美國外人直接投資最大的來源之一，除了台積電、環球晶等重大投資案，近期也有越來越多台灣企業對美國電動車、無人機、資安、醫療保健等商機有興趣，台美安全和供應鏈韌性持續強化。