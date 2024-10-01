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勞動基金前8月獲利8871億 8月單月小賺13.4億元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動基金運用局今公布勞動基金最新運用績效，截至今年8月底，整體勞動基金規模為6兆7957億元，評價後前8月收益數為8871億元，收益率14.25％。本報資料照片
勞動基金運用局今公布勞動基金最新運用績效，截至今年8月底，整體勞動基金規模為6兆7957億元，評價後前8月收益數為8871億元，收益率14.25％。本報資料照片

勞動基金運用局今公布勞動基金最新運用績效，截至今年8月底，整體勞動基金規模為6兆7957億元，評價後前8月收益數為8871億元，收益率14.25％，8月份單月收益數為13.4億元。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆4306億元，收益率14.08％；舊制勞退基金運用規模為1兆446億元，收益率16.71％；勞保基金運用規模為1兆949億元，收益率15.41％。

受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金運用規模為6067億 元，收益率為15.07％；受農業部委託管理的農民退休基金運用規模為181億元，收益率為15.95％。

回顧8月金融市場表現，勞動基金運用局指出，美國ISM製造業指數及就業報告皆意外疲軟，景氣惡化擔憂升溫，8月股市波動加大，而後美國零售銷售表現強勁，緩解市場對經濟的疑慮，加上美國聯準會(Fed)主席鮑爾在全球央行年會演講中明確表示降息時間點已經到來，激勵股市回升走揚。

基金局表示，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多平均收益率為6.75％，長期投資績效穩健。展望未來，因部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。

國民年金保險 美國聯準會

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