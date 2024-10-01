獨／Gogoro遭爆用大陸製零件 經部調查結果大逆轉

電動機車龍頭Gogoro（睿能創意）遭爆以「洗產地」方式詐領補助，經濟部產發署表示，Gogoro VIVA車遭檢舉使用大陸製零件，經審議會審查後，認為尚無足夠證據推論其違反國內產製規定，若未來有新事證，則依相關規定重新處分。

Gogoro創辦人陸學森上月更閃辭董事長、執行長職務，被視為他是為了長期虧損與使用大陸零件負責下台。因此經濟部調查結果出爐，頗令外界意外。

今年5月，媒體報導，一向強調國產的Gogoro，為了壓低成本而使用了大陸製零組件，雖然Gogoro當時否認，但經濟部官員透露，的確有接到檢舉，更不只一次，最早的檢舉在2021年，「看起來吹哨者相當有把握，提供的資料也相當齊全。」

根據檢舉資料，自2018年起，為了壓低成本，睿能研發設計的VIVA車款，就把約占電動機車2成成本的馬達控制器，委由廣達上海工廠產製，睿能再委託台灣協力廠把馬達與中國製馬達控制器組裝成動力系統，最終出貨給睿能組裝機車。

而根據在美國上市Gogoro提交給美國證券交易委員會的文件，提到某些車款採用的進口零件，違反台灣政府對電動機車核心零件應在國內生產，才能獲得補助資格，而Gogoro發現供應鏈出現違規行為，導致無意中在部分車款中採用了進口零件，現階段已向政府單位報告供應鏈違規情形，並全力配合調查。

文件也提到，由於公司內部及外部調查仍在進行中，因此Gogoro無法預測調查的最終結果，為了表示公司與政府單位充分合作的決心，因此陸學森辭去董事長暨執行長一職。

但產發署表示，就被檢舉VIVA車系的馬達控制器是否違反經濟部電動機車補助要點的國內產製，經產發署技術審查委員會審查業者自提書面資料以及審議會詢答後，尚無足夠證據推論其違反國內產製規定。

產發署表示，睿能填報經濟部受認可電動機車資格申請文件確實有誤，經查為業者對表格填載認知有誤，審議會決議請業者有條件限期依程序更正申請文件中的馬達控制器供應商，由原誤填廣達更正為睿能。

產發署表示，「有條件」指的是為睿能創意將自主提供約6.3萬名車主安心方案，包含1次車輛免費檢修、300元折扣金及延長1年保固，負擔成本約1.85億元，若未來有新事證，則依相關規定重新處分。

產發署也說，為確保取得經濟部補助資格的車款都符合相關規定，要求睿能精進及落實內控機制，並全面清查睿能其他所有受認可電動機車車款。

Gogoro表示，感謝產發署經過這段時間的調查，協助釐清Gogoro遵循國產化法規的事實。

Gogoro表示，此次事件係為行政文件作業缺失，為消費者和主管機關造成不便與困擾深感抱歉，未來將強化內控及預防機制，落實各環節監督與管控；同時，針對所有擁有上述整合式動力系統之Gogoro VIVA車主，將推出「安心方案」，為相關車主規劃免費車輛檢查、免費保養與免費一年延長保固之補償措施，並將主動以電子郵件通知車主方案細節。