持盈保泰！勞動基金前八月仍賺8,871 億元 收益率14.25％
勞動基金運用局1日發布勞動基金最新績效，全球股市動盪下，整體勞動基金截至2024年8月底止運用規模為6兆7,957 億元，評價後收益數為 8,871 億元，收益率 14.25％，單月收益數為13.4 億元。
其中，新制勞退基金運用規模為 4 兆 4,306 億元，收益率14.08％；舊制勞退基金運用規模為1兆 446 億元，收益率 16.71％；勞保基金運用規模為1 兆 949 億元，收益率15.41％。
受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金運用規模為6,067億 元，收益率為15.07％；受農業部委託管理之農民退休基金運用規模為181億元，收益率為15.95％。
就長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多平均收益率為 6.75％，國保基金近 10 年多 （2014~2024年8月）平均收益率為 7.27％，長期投資績效穩健。
展望未來，勞動基金運用局表示，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍 維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。
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