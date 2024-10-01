台灣品牌耀飛計畫講座 產官學共思綠色永續的經濟環境

「台灣品牌耀飛計畫」30日登場， 此次講座邀請上緯國際投資控股公司董事長蔡朝陽，以及國立台灣科技大學工業管理系教授郭財吉，並由商研院副院長張皇珍親自主持。三位專家共同探討企業如何透過循環經濟模式提升永續發展能力，優化資源使用、減少廢棄物，並加速達成ESG目標。

商研院表示，承接經濟部產業發展署的「台灣品牌耀飛計畫」持續聚焦當前熱門議題，舉辦一系列活動，30日舉辦年度首場實體講座，主題為「循環經濟打造品牌永續力」，經濟部產業發展署科長嚴秀芬也親臨現場參與。論壇座無虛席，現場氣氛熱烈，企業代表與講師之間的互動頻繁，活動獲得高度讚譽。

經濟部產業發展署科長嚴秀芬在致詞時表示，這次活動聚焦於品牌如何透過循環經濟模式來提升永續性，促進資源有效利用並減少廢棄物。台灣企業在循環經濟領域已經取得了顯著成果，像是上緯國際投資控股在綠色能源轉型與碳中和方面的成功實踐。此外，將循環經濟與智慧製造結合，提升產業管理效率和資源運用，也是未來的重要課題。希望此次的交流能為台灣企業帶來更多啟發，共同邁向永續未來。

上緯國際投資控股公司董事長蔡朝陽在論壇中指出，隨著全球邁向零碳時代，循環經濟正逐漸成為企業創新策略的核心。資源循環產業的發展不僅促進環保，還實現了共創技術、共向經濟及共創商機。特別是上緯與西門子歌美颯攜手開發可回收風電葉片，回應了全球對可持續能源的需求，推動風電產業朝向綠色循環發展，減少葉片廢料對環境的負擔。此外，上緯產品擁有高達95%的可回收率，具備可拆解及易回收的環保優勢，廣泛應用於汽車、自行車等領域，進一步強化了上緯的品牌形象。

國立台灣科技大學工業管理系教授郭財吉則表示，台灣因資源有限，需特別注重永續發展與綠色供應鏈管理。企業在提升製造系統生產力的同時，應將永續目標納入設計，推動數據分析與共享，以促進產業共生與資源循環利用。循環經濟趨勢強調資源再利用和減少浪費，促進永續發展。企業藉此推動環保創新，創造新商機與競爭優勢。為實現卓越經營與永續發展，全面資源管理和循環應用至關重要。因此，循環經濟和永續供應鏈成為台灣推動產業升級和數位轉型的重要策略之一。