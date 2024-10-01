台灣國際智慧能源能源周及淨零永續展 10月2日至4日開展
台灣國際智慧能源周與台灣國際淨零永續展將於10月2日至4日在台北南港展覽二館盛大展出，展示太陽光電、風力能源、智慧儲能及其他新興能源等多項能源產業解決方案，更提供綠色金融、低碳運輸、深度節能、碳管理及減排技術等諮詢與服務。今年突破1,625個攤位，規模相較去年成長30%，再創歷史新高，展現臺灣再生能源產業經濟發展動能。
今年展會更吸引英國、比利時、丹麥、法國、加拿大、荷蘭等六國國家進駐展示，另外也將透過「碳學堂」、「國際能源技術交流研討會」聚焦探討產業新局，助台灣企業抓緊永續競爭力。
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