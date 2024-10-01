大林電廠 白營指防爆設備造假

民眾黨立院黨團昨舉行「驚爆！台電電廠罔顧職安公安，不防爆還助燃」記者會，總召黃國昌稱台電大林電廠使用造假防爆設備，多年來卻放水包庇不肖廠商，背後到底是哪些立委撐腰？請台電說清楚，不要把納稅人當成笨蛋跟冤大頭，置公共安全於不顧。

立委陳昭姿指出，大林電廠斥資八十億元改建，包括運煤、簡式煤倉系統統包工程，還有後續的熱顯像監視器工程，必須大量使用防爆電器管配件；根據國家標準，電廠使用鑄鐵配件的防爆等級分為灰口鑄鐵、可鍛鑄鐵、縮狀石墨與球狀石墨，唯一可使用的是球狀石墨，但勞動部職安署今年八月抽測，十件中有六件不合格，包含五件縮狀石墨、一件灰口鑄鐵。

「大林電廠是裝傻還是不知情？」陳昭姿說，二○二○年就有吹哨者提供照片，台電當時就已知情，如今東西卻都還在，八十億元的工程還有多少不可告人之事？這是台電常態作業嗎？

黃國昌表示，電廠的公共安全絕對不能疏忽，大林電廠防爆設備造假、產品有問題，他在二○一九年就舉行記者會，還親自到大林電廠現勘，台電公司當初承諾要徹查，「今天我要請問台電，這個就是你們徹查的結果？」廠商竟用不合格的東西繼續幹，台電完全置公共安全於不顧。

台電表示，尚未收到職安署正式檢驗報告，一旦收到、確定檢驗不合格，一定會要求廠商更換成符合規範的設備，再依照採購合約進行相關處分。