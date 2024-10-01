聽新聞
0:00 / 0:00

大林電廠 白營指防爆設備造假

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

民眾黨立院黨團昨舉行「驚爆！台電電廠罔顧職安公安，不防爆還助燃」記者會，總召黃國昌稱台電大林電廠使用造假防爆設備，多年來卻放水包庇不肖廠商，背後到底是哪些立委撐腰？請台電說清楚，不要把納稅人當成笨蛋跟冤大頭，置公共安全於不顧。

立委陳昭姿指出，大林電廠斥資八十億元改建，包括運煤、簡式煤倉系統統包工程，還有後續的熱顯像監視器工程，必須大量使用防爆電器管配件；根據國家標準，電廠使用鑄鐵配件的防爆等級分為灰口鑄鐵、可鍛鑄鐵、縮狀石墨與球狀石墨，唯一可使用的是球狀石墨，但勞動部職安署今年八月抽測，十件中有六件不合格，包含五件縮狀石墨、一件灰口鑄鐵。

「大林電廠是裝傻還是不知情？」陳昭姿說，二○二○年就有吹哨者提供照片，台電當時就已知情，如今東西卻都還在，八十億元的工程還有多少不可告人之事？這是台電常態作業嗎？

黃國昌表示，電廠的公共安全絕對不能疏忽，大林電廠防爆設備造假、產品有問題，他在二○一九年就舉行記者會，還親自到大林電廠現勘，台電公司當初承諾要徹查，「今天我要請問台電，這個就是你們徹查的結果？」廠商竟用不合格的東西繼續幹，台電完全置公共安全於不顧。

台電表示，尚未收到職安署正式檢驗報告，一旦收到、確定檢驗不合格，一定會要求廠商更換成符合規範的設備，再依照採購合約進行相關處分。

台電 電價

延伸閱讀

民眾黨指大林電廠防爆管線恐助燃 台電：若不合格依合約處分

影／揭露台電採購防爆零件不合格 民眾黨團：沒結果電價就緩漲

黃國昌爆台電使用造假設備 大林電廠管線不防爆還助燃

邱泰源自爆賴總統痛罵彭啓明 黃國昌：早示警他不適任

相關新聞

彭啓明：2030年 碳費最高每噸2千元

環境部長彭啓明昨天表示，目前台灣在碳費徵收初期，一般費率初步落在每噸三百至五百元之間，到了二○三○年之後，隨著價格不斷拉...

台積電何麗梅 籲檢討離岸風電規範

台積電資深副總何麗梅昨天表示，為讓企業能夠採用足夠的再生能源，希望政府盡速檢討離岸風電的規範，提供彈性做法，例如放寬國產...

大林電廠 白營指防爆設備造假

民眾黨立院黨團昨舉行「驚爆！台電電廠罔顧職安公安，不防爆還助燃」記者會，總召黃國昌稱台電大林電廠使用造假防爆設備，多年來...

證交所舉辦壯大台灣資本市場高峰會 活動圓滿成功

為壯大台灣資本市場價值，臺灣證券交易所9月30日假台北寒舍艾美酒店舉辦「壯大臺灣資本市場高峰會」，邀請行政院秘書長龔明鑫...

仁寶「循環經濟工作坊」登場！攜手倡議2050永續願景

隨著全球邁向2050淨零碳排目標，台鏈電子業者也面臨到前所未有的挑戰。仁寶電腦（2324）除加入由氣候組織 （The C...

環境部長彭啟明：2030年之後 碳費可能每單位上千元

環境部長彭啟明今日出席壯大台灣資本市場高峰會發表專題演講時指出，未來將走碳費和碳交易並行的制度，他也強調，台灣的碳費制度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。