台積電何麗梅 籲檢討離岸風電規範

台積電資深副總何麗梅昨天表示，為讓企業能夠採用足夠的再生能源，希望政府盡速檢討離岸風電的規範，提供彈性做法，例如放寬國產化項目的認列，可降低開發成本，也希望提供廠商更多的融資管道，支持離岸風電開發。

太陽能光電方面，她則希望政府建立明確的審查機制，以提升效率，並建立綠能專區，且強化電網韌性。

何麗梅昨天參與證交所舉辦的「壯大台灣資本市場高峰會」，對台積電如何管理與減少供應鏈中的碳足跡，她提到，面對極端氣候的影響，因應氣候變遷已是許多國家的當務之急。

何麗梅認為，要達到淨零排放的目標，需要更積極的行動，台積電不斷被供應鏈要求擔任領導者角色，目前其範疇一，也就是生產所產出的碳排，占整體碳足跡的約百分之八。

至於範疇二，也就是使用電力，占比約百分之五十三，而範疇三，也就是供應鏈，占百分之卅九的碳足跡。

何麗梅強調，台積電相當重視上述數字，不斷精進節能管理，在範疇一部分，會努力降低製程排碳；在範疇二則是提高再生能源使用，目前約達百分之十二，積極目標是二○三○年再生能源占比達百分之六十，這是很大的挑戰，但該公司會不遺餘力地去做。至於範疇三方面，就是要與供應鏈合作。