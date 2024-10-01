彭啓明：2030年 碳費最高每噸2千元

環境部長彭啓明昨天表示，目前台灣在碳費徵收初期，一般費率初步落在每噸三百至五百元之間，到了二○三○年之後，隨著價格不斷拉高，甚至會在一千五百至兩千元。

儘管已確定碳費可扣抵歐盟碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ），但初步費率與歐盟碳交易市場價格約七十歐元（約台幣兩千五百元）有很大落差，企業恐怕仍需向歐盟繳納碳關稅。

彭啓明昨出席「壯大台灣資本市場高峰會」與上市櫃公司分享近期的碳定價政策進度。他表示，在碳費政策底定後，下一步台灣應該要趕快推動碳交易，承諾台灣四年內要做到總量管制碳交易，且未來碳費制度與碳交易制度會雙行。

他邀請業者明年與環境部一起出團赴歐洲取經，期盼未來集結減碳成效良好的業者們、畫定一個，在區域內先試行碳交易，作為未來總量管制碳交易制度的先驅。

影響房價小 不會有綠色通膨

彭啓明指出，碳費將在明年試申報，後年開始繳納，初期也會有係數調整。

他表示，其中自主減量會是大部分企業的選項；至於碳費徵收的大部分對象，會是鋼鐵業、化學製造業、半導體業等，約占全國碳排量百分之五十四，涵蓋二八一家公司，其中一四一家為上市櫃公司，約有五百座廠，比率不到一成，因此「不會有綠色通膨」。

彭啓明說，他最近特別約房仲來「喝咖啡」，因為不滿其對外誇大碳費對不動產的「綠色通膨」影響。他表示，碳費對房價影響不到百分之一，甚至不到百分之○點五。他也在演說中提到，因為不滿營建業不斷放話，環境部成立申訴專線，但八月底宣布碳費之後，卻只有一個人打申訴電話來，而且是抱怨根本沒有營建業宣稱的百分之十至百分之十五漲幅。

費率落差大 需向歐盟繳碳關稅

「碳費是從空汙費的觀念而來。」他解釋，台灣的碳費也不是特有，全世界很多國家都是兩套制度。他分享日前訪歐行程，與歐盟官員針對ＣＢＡＭ交換意見，已經確定台灣碳費可扣抵ＣＢＡＭ，但台灣碳費一般費率初步落在每噸三百元至五百元，與歐盟碳交易市場目前價格約七十歐元（約台幣兩千五百元）有相當大的落差，企業恐怕仍需向歐盟繳納碳關稅。

彭啓明表示，經濟部已訂定二一○億元輔導接軌碳費制度的預算，且碳費會專款專用；此外，環境部已兵分三路爭取資金投入綠色轉型，一個是爭取國發基金一百億元，由環境部主管的綠色成長基金。

第二是和金管會的合作綠色金融創新，爭取保險業資金來投資淨零和循環資源產業和台灣淨零基金，另外也找創投業者來談「台灣淨零基金」，很多公股銀行及民間大型金控也已紛紛加入。

他指出，台灣碳費制度和新加坡制度類似，而台灣很多企業也在新加坡，大家要對碳費制度接軌國際有信心。