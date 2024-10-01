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台積電何麗梅：檢討離岸風電規範

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台積電（2330）資深副總何麗梅昨（30）日呼籲，為讓企業能夠採用足夠的再生能源，希望政府盡速檢討離岸風電的規範，提供彈性做法，例如放寬國產化項目的認列，可降低開發成本，也希望提供廠商更多的融資管道，支持離岸風電開發。

太陽能光電方面，希望政府建立明確的審查機制，以提升效率，並建立綠能專區，且強化電網韌性。

何麗梅昨日參與證交所舉辦的「壯大台灣資本市場高峰會」，對台積電如何管理與減少供應鏈中的碳足跡，她提到，面對極端氣候的影響，因應氣候變遷已是許多國家的當務之急。

何麗梅認為，要達到淨零排放的目標，需要更積極的行動，台積電不斷被供應鏈要求擔任領導者角色，目前其範疇一，也就是生產所產出的碳排，占整體碳足跡的約8％；範疇二，也就是使用電力，占比約53％，而範疇三，也就是供應鏈，占39％的碳足跡。

何麗梅強調，台積電相當重視上述數字，不斷精進節能管理，在範疇一部分，會努力降低製程排碳；在範疇二則是提高再生能源使用，目前約達12％，積極目標是2030年再生能源占比達60％，這是很大的挑戰，但該公司會不遺餘力地去做。至於範疇三方面，就是要與供應鏈合作。

何麗梅指出，台積電擬定五大推動方向，希望攜手供應鏈，達到2050年淨零碳排。在具體做法上，首先是完善供應鏈碳資訊，去年開發供應商環境資訊數位平台，串接既有供應商管理，並協助供應商收集環境資料分析，擬定減碳方案。

再生能源 台積電 離岸風電

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