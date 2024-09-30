電價漲不停 「二大隱憂」恐牽動GDP、CPI

電價又要漲了，而且三年漲四次，經濟部30日召開電價審議委員會，拍板工業用電調漲12.5%。對此，財經學者表示，二大隱憂恐牽動GDP、CPI後續發展。

首先是電價調漲對廠商成本轉嫁能力將是一大考驗，AI、半導體等高科技廠商獲利可能被壓縮，而對於尚未復甦的傳產業者來說則無疑是雪上加霜。二是，儘管此次民生電價凍漲，但由於目前國內通膨率仍高於警戒線2%，此波電價調漲是否再次推升民眾的預期心理，需密切關注。

中華經濟研究院副院長陳信宏表示，電價再度調漲，對半導體、石化、鋼鐵等用電大戶來說，現在就看廠商反應成本的能力有多高。半導體部分，先進製程廠商的轉嫁能力應該蠻高，但成熟製程可能就不見得。至於鋼鐵業，近日雖已出現報價行情向上的正面訊號，但此波電價調漲對鋼鐵業後市發展的影響值得觀察。

僅管這次民生電價凍漲，只有產業電價調漲，表面看起來好像對一般民眾不會有影響，但真的不會衝擊國內物價和經濟成長嗎？政大金融系教授殷乃平直言，「經濟部是自己騙自己，但騙不了大家」。

殷乃平表示，電價調漲，廠商的生產成本又再度上升，其實是很難消弭民眾對物價上漲的預期心理，一旦物價又再上升，工資勢必又要調漲，產業電價調漲對民生物價可能產生的連動影響，這是經濟部不應該規避的責任。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生則指出，電價再度調漲，對廠商來說成本上漲、壓縮獲利，經營壓力自然是雪上加霜，尤其是對尚未復甦的傳產業感受會更明顯。邱達生透露，傳產廠商私下都自嘲，賴總統推動的五大信賴產業全是高科技業，「我們是不信賴產業」。

邱達生還提醒，一旦廠商因為電價調漲而造成利潤被壓縮，能夠分配給員工的報酬、給股東的股利，可能也會因此而縮水。此外，還有傳產業就業人數龐大，邱達生示警，政府後續也需留意此波電價上漲，是否也可能對勞動市場帶來衝擊。

邱達生並提到，由於去年消費者物價指數（CPI）年增率基期較高，或許此波電價調漲，在通膨率的數字上不會有很顯著的反映，受到基期影響，甚至還有可能出現通膨率回落情形，但「人民實際感受」並非如此。