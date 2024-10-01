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台灣碳費可扣抵CBAM

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部長彭啟明30日表示，已確定台灣碳費可扣抵歐盟碳邊境調整機制（CBAM）。 聯合報系資料照
環境部長彭啟明30日表示，已確定台灣碳費可扣抵歐盟碳邊境調整機制（CBAM）。 聯合報系資料照

碳費將於明年試申報、後年正式報繳，環境部長彭啟明昨（30）日表示，已確定台灣碳費可扣抵歐盟碳邊境調整機制（CBAM），但台灣碳費與歐盟碳交易市場的碳定價有相當大的落差，企業恐怕仍需向歐盟繳納碳關稅。

彭啟明昨出席「壯大台灣資本市場高峰會」與上市櫃公司分享近期的碳定價政策進度。他表示，在碳費政策底定後，下一步台灣應該要趕快推動碳交易，承諾台灣4年內要做到總量管制碳交易，且未來碳費制度與碳交易制度會雙行。他邀請業者們明年與環境部一起出團赴歐洲取經，期盼未來集結減碳成效良好的業者們、劃定一個區域，在區域內先試行碳交易，作為未來總量管制碳交易制度的先驅。

彭啟明表示，國家氣候變遷對策委員會預計要在10月底召開第二次會議，從氣候治理的角度切入，「淨零路徑未來不是24％加減1」，而是會針對2030、2032、2035年分別制定目標，跨部會正在積極討論，預計不久的未來就會公布。「碳費是從空汙費的觀念而來。」他解釋，台灣的碳費也不是特有，全世界很多國家都是兩套制度。

彭啟明 歐盟

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