產業電價最高調漲14% 聯電：成本增加影響待評估

電價費率審議會今天決議，民生住宅電價凍漲，產業電價最高調漲14%，但用電衰退逾5%及產值（或營業額）衰退15%以上產業凍漲。聯電表示，電價調漲會造成成本增加，影響程度仍有待進一步評估。

據電價費率審議會決議，若用電衰退逾5%且產值（或營業額）衰退15%以內，以及用電衰退5%以內且產值（或營業額）衰退15%以上產業，減半調幅為7%。新電價將在10月16日上路，目前產業電價為每度3.81元，調漲後產業均價為4.29元。

台積電對於電價調漲並無回應。聯電指出，電價調漲會造成成本增加，不過影響程度有待進一步評估。

太陽能廠元晶表示，隨著台電電價上揚，太陽光電發電成本與火力發電成本更接近，意味著再生能源電力平價時代來臨。