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工業用電調漲衝擊飯店業？賴正鎰：若撐不住恐轉售做都更

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影

針對電價審議委員會決議，民生電價維持凍漲，工業用電平均調漲12.5％。全國商總榮譽理事長暨鄉林集團（5531）董事長賴正鎰表示，這三年來歷經四次調整電價，多數旅宿業卻不敢調整房價，只能自行吸收增加的成本，如今再次面對電價大幅調整，恐進一步加劇經營困難。

賴正鎰指出，今年以來國旅市場已呈現疲軟狀態，業者的人力成本及營運管理費用不斷上升，讓旅宿業者經營環境變得更艱辛，若相關旅宿業撐不住，恐怕會棄守轉售做都更，改蓋住宅大樓或商辦，間接削弱旅遊需求。

賴正鎰指出，自2022年至今，工業電價已歷經三波調升，累計調幅達48%，此次若拍板進行第四波調升，工業電價累計調幅將高達68%。這不僅是對工業用戶的重大挑戰，也必然對服務業、觀光業及相關行業產生連帶影響。尤其是高耗能的飯店業，經營成本持續增加，恐對價格政策及消費者需求造成負面影響，進一步抑制國內旅遊市場的成長。

他舉例，根據過去幾次電價調整的經驗，飯店業的電費負擔每次都顯著增加。比如在2022年工業電價首度調升15%後，多數飯店每月電費增加至少10萬至15萬元，這對於客房數量較多的飯店來說，是一筆沉重的負擔。到了2023年，工業電價再次上調17%，部分大型飯店每月電費支出甚至增至近百萬元，直接侵蝕了業者的利潤空間。

如今，這次若再進行電價14%的上調，預計每月電費可能再增加20萬元以上，累計自2022年以來，整體電費支出增幅接近翻倍。這對於已經在疫情影響下復甦緩慢的飯店業來說，無疑是沉重的負擔，進一步抑制業者的經營意願與國內旅遊市場的復甦動能。

賴正鎰認為，綠電發電成本每度電高達4.8元以上，台電花高價去買綠電，卻要將增加的虧損成本轉嫁給全民負擔，這是不公平的，如果要漲電價的話，應該要連同民生用電一起漲，這樣才公平。

賴正鎰呼籲，國內經濟正處於復甦關鍵期，應盡量減少對企業的負面影響，以助力市場回溫，政府在電價調整的同時，能考量對特定產業的補貼或優惠政策，協助觀光、飯店等服務業度過難關，以促進國旅發展，推動經濟持續成長。

另外，工業大國英國最近關閉最後一座燃煤發電廠，政府也應該全面思考能源政策，逐年捨棄發電成本高的燃煤及天然氣，恢復使用核能發電，比如說核一及核二，核三繼續使用，並考慮讓核四恢復使用，將占比42.2%的燃煤降到20%，而核能發電能占比增加到30%，這樣才能真正穩定供電及有便宜乾淨的電源。

賴正鎰 電價 電費

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