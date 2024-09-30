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龔明鑫：碳權交易可鏈結國際 是ESG重要工具

中央社／ 台北30日電
行政院秘書長龔明鑫。中央社
行政院秘書長龔明鑫。中央社

行政院秘書長龔明鑫今天表示，ESG（環境、社會責任、公司治理）企業永續最重要政策工具就是碳交易市場，不僅可創造經費，也能滿足需要碳權的人，同時藉碳市場鏈結國際，是資本市場的發展機會，更是ESG的重要基礎。

龔明鑫晚間出席「壯大台灣資本市場高峰會」晚宴，他致詞表示，台灣的資本市場非常特別，在台灣金融體系中，直接金融在資本市場的表現比間接金融好一點，這代表間接金融有很大的努力空間，這也是金管會所提出的願景，盼大家一起努力落實。

龔明鑫提到，台灣資本市場在亞洲表現得很好，原因在於台灣有堅強的產業作為基礎，但在這基礎上，還是要有新的東西才能讓資本市場持續壯大。

龔明鑫提及對新創產業的看法，他指出，過去公司要上市必須檢視3年間公司有無賺錢，但台灣證券交易所台灣創新板，可讓新創公司快速上市，而證交所董事長林修銘也答應會有一百家新創公司上創新板，盼藉此壯大市場、生生不息。

龔明鑫強調碳權交易之於ESG企業永續的重要性。他表示，碳權交易未來很重要，因為ESG最重要的政策工具就是碳交易市場，不僅可以創造很大的誘因去創造碳經費，也可滿足需要碳權的人，第一批目前已經上市，第二批很快就會在今年上市，並藉由碳市場鏈結國際，不僅是資本市場發展機會，亦是ESG重要基礎。

龔明鑫說，他相信大家若能讓新創企業持續發展，碳交易市場也能夠做起來，對於壯大市場一定有很大幫助，這也是林修銘的承諾，盼大家多多幫忙。

龔明鑫也說，盼外界多幫忙正在推動的亞洲資產管理中心，讓台灣成為亞洲最重要的資產管理中心，因為現在是最好的時機。

ESG 資本市場 龔明鑫

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