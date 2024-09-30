仁寶「循環經濟工作坊」登場！攜手倡議2050永續願景

隨著全球邁向2050淨零碳排目標，台鏈電子業者也面臨到前所未有的挑戰。仁寶電腦（2324）除加入由氣候組織 （The Climate Group)）與CDP合作的全球再生能源倡議「RE100」，更於30日辦理「循環經濟工作坊」，找來環資國際藍德芳博士開講，以北歐CIRCit計畫所開發工具，從循環策略掃瞄器、SWOT矩陣、商業模式配置圖等工具，從產品設計與商業模式創建出發，構思產品全生命周期的循環策略。

事實上，2024年是仁寶電腦創立滿40周年。團隊自從創立以來，便長期關注營運對於社會、環境與生態的影響，並宣示永續發展的決心與承諾。仁寶透露，品牌客戶及消費者的要求也跟著日益嚴格，而在全球範圍內，溫室氣體排放量中有約55%來自能源的生產和使用，另有45%則與資源的使用有關。要實現淨零排放，「我們不僅需要進行能源的轉型，更必須在資源管理上實現從線性耗用到循環使用的根本轉變」。

仁寶目前已訂定2050年實現100%使用再生能源的目標，而團隊在環境方面，除了積極推動各廠區的節能、自動化生產布局，也發揮創意研發各種環境友善的產品，導入回收材料使用，促進循環經濟，並降低產品使用時的能源需求，更攜手所有轉投資的子公司們，將在2050年前達到100%使用再生能源的目標。

仁寶電腦總經理Anthony Peter Bonadero日前透露，團隊憑藉參與各種環境保護和永續發展的國際倡議與專案，更加了解如何將永續目標與企業的營運績效結合，把永續的實踐帶入每個人的日常工作中，讓每位員工能隨時隨地、自動自發地實踐永續。此次加入RE100，進一步強化了公司在應對氣候變化方面的承諾，並為全球再生能源的推廣做出更大貢獻。