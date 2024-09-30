環境部長彭啟明：2030年之後 碳費可能每單位上千元

環境部長彭啟明今日出席壯大台灣資本市場高峰會發表專題演講時指出，未來將走碳費和碳交易並行的制度，他也強調，台灣的碳費制度和新加坡一致，呼籲企業界要相信台灣的碳費制度是和國際接軌的，而且明年起會向歐洲學習碳定價。

他指出，在接下來的氣候變遷委員會，環境部也將提出「上位氣候治理」，二周前他已去了德國、歐盟學習碳定價，目前台灣在碳費徵收初期，會在300至500元之間，但到了2030年之後，彭啟明指出，隨著價格不斷拉高，甚至會在1500至2000元。

彭啟明也指出，綠色成長會對供應鏈提出很多轉型機會，希望企業界共襄盛舉。他也分析，碳費就是從空汙費來的，現在全世界多國都有碳費、碳交易二套措施，目前八月底碳費的子法通過了，費率預計10月底完成審查，預定114年1月1日生效，此外歐盟目前訂價的70歐元，仍有很多免費額度，亦即，企業碳排超過總量管制之後，才會進入歐盟要收費的規則，他並舉例，換言之，目前淨零減碳有成的台積電若以台灣經驗去德國，則也不用花太多錢。

對於綠色通膨在不動產的話題，彭啟明指出，他最近特別約房仲來喝咖啡，因為不滿其對外誇大對不動產的「綠色通膨」影響；他也強調，碳費對房價影響不到1%，甚至0.5%不到；他也在演說中也抱怨，不滿營建業不斷放話，環境部成立申訴專線，但八月底宣布碳費之後，卻只有一個人打申訴電話來，而且是抱怨根本沒有營建業董事長所說的10%至15%漲幅。

彭啟明指出，碳費將在明年試申報，後年才要開始收碳費。初期也會有係數調整。他也表示，其中自主減量會是大部分企業的選項。至於碳費徵收的大部分對象，會是鋼鐵業、化學製造業 半導體業等，約占全國碳排量54%，281家公司，141家為上市櫃公司，約有500廠，比率不到1成，因此他也強調，不會有綠色通膨。

彭啟明也表示，經濟部已有訂210億輔導接軌碳費制度的預算，且碳費會專款專用；他也指出，現在環境部已兵分三路爭取資金投入綠色轉型，一個是爭取國發基金100億的由環境部主管的綠色成長基金、第二個是和金管會的合作綠色金融創新，爭取保險業資金來投資淨零和循環資源產業、和台灣淨零基金，另外也找創投業者來談「台灣淨零基金」，很多公股銀行及民間大型金控也已紛紛加入。

他也表示，對CBAM的接軌，未來他將會到歐盟，和歐洲合作推動碳交易制度，也歡迎企業加入；他也指出，台灣碳費制度和新加坡制度類似，而台灣很多企業也在新加坡，都很熟悉，大家要對碳費制度接軌國際有信心。